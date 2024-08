Mensen vertellen over hun grootste financiële blunders op vakantie

Op vakantie kun je maar beter niet te weinig geld op zak hebben. Het mag dan romantisch klinken om met twee tientjes naar Oost-Europa te liften, maar het is wel zo prettig als je daar daadwerkelijk nog wat te besteden hebt. Al is het maar om die vriendelijke vrachtwagenchauffeur die je een slinger gaf naar het Hongaarse Tatabánya op een biertje te kunnen trakteren.

Het is dan ook nogal vervelend als je op vakantie tegen onverwachte geldproblemen aanloopt, want reizen kan op zichzelf al vrij stressvol zijn. Het helpt niet als je er vervolgens in een ver buitenland achterkomt dat je pinpas niet werkt, of als er halverwege je vakantie plotseling een dikke telefoonrekening wordt afgeschreven, terwijl je dacht dat je je vakantiebudget helemaal op orde had.

Het kan echter nog erger, zo bleek toen we mensen vroegen naar hun grootste financiële blunders op reis.

Ashraf (27)

“Toen ik in Marrakesh incheckte in mijn hotel, hielp een medewerker me met mijn bagage. Ik wilde hem een fooi geven, en had een briefje van 100 euro en 50 dirham in mijn broekzak. 50 dirham is ongeveer 5 euro waard. Ik wilde hem dus die 50 dirham geven, maar gaf per ongeluk het honderdje – het waren allebei groenkleurige biljetten. Toen ik daarachter kwam, kon ik die medewerker nergens meer vinden. En de hotelreceptie had geen idee over wie ik het had.”

Charlotte (25)

“Ik was met wat vrienden in Malawi, waar we een keer door een agent naar de kant van de weg werden gewezen. Er was zogenaamd iets mis met ons licht. Toen we eenmaal geparkeerd stonden, kwam hij bij het raampje staan. “You can’t park here,” zei hij, waarna hij een boete uitschreef. “Or you can pay for my lunch.” Ik stopte hem wat geld toe, zodat hij z’n lunch kon betalen. Omdat ik toen pas net in het land was aangekomen, had ik alleen geen idee hoeveel geld waard was, waardoor ik hem achteraf gezien veel te veel heb gegeven. Hij had er makkelijk zes keer van kunnen lunchen.”

Tony (25)

“Ik ging met mijn vriendin een weekend naar Rome om daar een concert te bezoeken. Het reisje was een cadeau voor haar verjaardag, maar ik was een arme student en had een zeer beperkt budget. Reis, hotel en kaartjes voor het concert had ik al betaald, maar voor een heel weekend eten en drinken had ik nog 150 euro te besteden. Toen we aankwamen in Rome probeerde ik te pinnen. De automaat gaf tot mijn schrik aan dat ik niet genoeg saldo had. In het hotel, waar ik wifi had, checkte ik mijn rekening via m’n bankapp, en toen bleek dat terwijl we in het vliegtuig zaten mijn telefoonrekening en mijn zorgverzekering waren afgeschreven, waardoor er nog precies vier euro op mijn rekening stond. Uiteindelijk heeft mijn vriendin haar eigen verjaardagstrip moeten voorschieten.”

David (20)

“Ik was in een bar in Valencia, met een stel Amerikanen. Zij gingen twee dagen later een weekendje op en neer naar Rome, en stonden erop dat ik mee zou gaan. We waren niet helemaal nuchter meer, dus ik was redelijk makkelijk over te halen. Nog diezelfde avond vond ik op Skyscanner een retourtje voor 160 euro. Maar op de een of andere manier moest ik de twee vluchten los van elkaar boeken, en nadat ik de heenvlucht had geregeld, bleek de tweede opeens 260 euro te kosten. Dat vond ik nogal duur, dus uiteindelijk ben ik toch maar niet gegaan. Die 80 euro van de heenvlucht kreeg ik alleen niet meer terug.”

Robin (22)

“Vorig jaar gingen mijn vriend en ik liften naar Iran. Daarvoor hadden we onder andere een visum voor Turkije nodig. Nadat ik het mijne had aangevraagd, bleek dat ik vergeten was om mijn tweede naam erop te laten zetten, waardoor ik weer een nieuwe nodig had. Op de tweede klopte mijn geboortedatum niet. Ik heb geen idee hoe dat kwam, maar om uit te sluiten dat ik bij de grens geweigerd zou worden deed ik weer een nieuwe poging. Ik was inmiddels 75 euro lichter, maar dit keer stond het er gelukkig goed op.”

“Een maand later kwamen we bij de grens. We hadden een lift tot de grens gekregen van een vrachtwagenchauffeur, en liepen langs een enorme file auto’s richting de grens. Al snel werden we door douanebeambten opgepikt en naar een wachthuisje gebracht. Ze vroegen wie we waren en waar we naartoe gingen, maar het visum hoefden ze niet te zien. Volgens hen was dat namelijk helemaal niet nodig als je (zoals ik) half Turks bent.”

—

—

