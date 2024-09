Mensen vertellen over hun raarste ervaringen met aftrekken

Lang niet iedereen is het eens over de waarde van een aftrekbeurt: de een heeft er niks mee en een ander wil juist niets anders. Daarom vroegen we een aantal mannen en vrouwen naar hun beste, slechtste en meest bizarre ervaringen met een potje rukken.

Aftrekken is iets voor pubers. Althans dat zeggen ze. Wat is nog het nut van aftrekken nadat je bent overgestapt op orale seks en penetratie? En waarom zou je een aftrekbeurt van iemand anders willen als je het zelf toch veel beter kan?

Aftrekken gebeurt op veel manieren. Van tienermeisjes die onder lichte druk hun hand in iemands broek stoppen tot sekswerkers wiens cliënten alleen handwerk willen, omdat ze dat niet zien als vreemdgaan. In Grazyna Zadjdow’s paper “Sex Work and Regulation: Holding on to an Image,” beschrijft ze hoe de happy ending tijdens de jaren zeventig een vast onderdeel van massages werd. Vrouwen namen een baan als masseur, realiseerden zich dat ze hun cliënt ook moesten aftrekken en stonden dus al snel bekend als “handhoeren”. Maar de geschiedenis van het aftrekken bestaat natuurlijk al veel langer – zo lang als de mens zelf.

Maar aftrekken blijft lastig. Je kunt natuurlijk heel veel oefenen en tegenwoordig kun je zelfs op aftrekcursus, maar aftrekken is voor veel vrouwen een hele kunst. “Als vrouw heb ik maar zo’n 30 tot 45 minuten per week toegang tot dat ding,” zei Elaine uit Seinfeld ooit, terwijl ze uitlegde hoe moeilijk het is om als vrouw te concurreren met een homoseksuele man. “En dat is in een goede week. Hoe kan ik er ooit even goed in worden als mensen die zelf zo’n ding hebben en er vierentwintig uur per dag mee kunnen oefenen, hun hele leven lang?”

Precies. Toch wordt aftrekken niet door alle mannen op prijs gesteld. Daarom vroegen we zowel aftrekkers en afgetrokkenen om hun meest succesvolle en afgrijselijkste rukverhalen te vertellen.

DE AFTREKKERS

Carly*

De laatste keer dat ik iemand aftrok, was zo’n drie weken geleden. Het was een jongen uit Londen waar ik al een jaar online mee sprak. Hij was tijdens de vakantie bij me op bezoek. Op de tweede avond wist ik nog niet zeker of ik met hem wilde neuken. Hem aftrekken leek me dus een goede manier om te kijken wat voor vlees ik in de kuip had. Door dat hele jaar aan opgehoopte seksuele spanning was het waarschijnlijkste de makkelijkste aftrekbeurt die ik ooit heb gegeven. Ik trok er zo furieus aan, zo vastberaden, dat ik kramp in mijn nek kreeg waar ik de rest van de vakantie last van had. Toch was ik best tevreden. Toen hij klaarkwam, gilde hij als een klein meisje, wat erg geil was. Het was de kramp wel waard.

Jane

Ik ontmoette een keer een muzikant bij een metalconcert, vlak nadat een nare relatie uit was gegaan. Ik kon wel wat aandacht gebruiken, dus toen ik merkte dat deze knappe man met me aan flirten was, gaf ik me er vrij snel aan over. We hadden een leuke avond en hij vroeg me om de volgende avond wat met hem te drinken aangezien zijn band nog een dag in de stad bleef. Die avond hadden we een veganistisch diner, wat drankjes en waren we ontzettend aan het flirten. Het was overduidelijk dat er een klik was dus we lieten er geen gras over groeien. Op de parkeerplaatsen van de bars die we bezochten, begonnen we aan een aantal publieke vrijpartijen.

Omdat hij op tour was, leek het ons niet zo handig om zijn kamer te vozen aangezien zijn bandleden daar ook sliepen. Hand- en mondwerk vonden dus voornamelijk plaats in mijn auto, tussen de drankjes door. Ik heb hem heel erg veel afgetrokken. Ik had geen idee dat een man zo veel sperma kon produceren en dat zo snel achter elkaar kon lozen. Ik denk dat hij op een gegeven moment wel drie keer achter elkaar klaarkwam van alleen aftrekken. Hij befte mij en ik trok hem af, keer op keer, wel vier tot vijf uur. Ik denk dat ik wel een liter sperma uit hem heb getrokken. Sommige mensen zeggen dat aftrekken ouderwets is, maar ik vind het ook fijn om gevingerd te worden. Als ik dat fijn vind, dan vindt hij het vast ook fijn om te worden afgetrokken.

Bonnie

Toen ik zwanger werd, trok ik mijn echtgenoot af omdat ik te moe was voor seks en hij me verdomme niet met rust wilde laten.

Sandra

Ik vind het leuk om mannen af te trekken. Het gebeurt wel vaker dat we al eerder seks hebben gehad en dat ze vertellen dat ze niet meer door iemand zijn afgetrokken sinds de middelbare school. Ik zie dat dan als een uitdaging en zet hun wereld op zijn kop.

Afgetrokkenen

Brent

Ik had echt een kloteweek gehad. Na een week lang vakantie te hebben gevierd in Oakland kwam weer terug in de verantwoordelijkheden van het echte leven. Ik stond op mijn tas te wachten op het vliegveld en ik verveelde me, dus ik begon te tinderen. Ik had een match en ze wilde die avond nog afspreken. Ik was moe en in een slecht humeur, maar ze stelde voor om een beetje te blowen en Mrs. Doubtfire te kijken, als ode aan de net overleden Robin Williams. Dat vond ik prima.

Ik ging naar haar appartement met de film, maar ze had helemaal geen wiet. Ze had wel wat koekjes, dus ik heb die maar opgegeten. Op een gegeven moment gingen we zoenen op de bank. Ze wilde niet dat haar huisgenoten iets zouden merken dus ze stelde voor om naar haar kamer te gaan. Ik vond het allemaal best. We deden onze kleren uit. Toen zei ze met een grote glimlach op haar gezicht dat we geen seks hoefden te hebben, maar dat ze iets speciaals voor me in petto had. Misschien een beetje dom, maar ik ging er van uit dat het een pijpbeurt was. Niks had me echter kunnen voorbereiden op wat er toen gebeurde. Ze begon me af te trekken terwijl ik mijn onderbroek nog aan had.

Daar stond ik dan, een volwassen man die werd afgetrokken door zijn onderbroek heen. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Het voelde niet verkeerd of zo, maar het was gewoon verwarrend. Zeker omdat ze dingen zei zoals: “Ja, dat vind je lekker hè?” Ik zat daar maar een beetje op dat bed. Ik had verwacht dat ze wilde dat ik hetzelfde bij haar deed, maar dat wilde ze niet. Ze belde een taxi voor me. Ik pakte mijn DVD en ging naar huis, nog steeds in de war over wat er net was gebeurd.

Steve

De laatste keer dat ik werd afgetrokken en ervan klaarkwam was toen ik op tour was. We waren onderweg naar een optreden in Massachusetts en we stopten onderweg bij een kringloopwinkel. Ik kocht een oogverblindend shirt met Michael Jackson en de woorden “King of Pop” erop. Het leek me wel geinig om die tijdens het optreden aan te doen. Na de show gingen we met wat vrienden naar een kroeg om wat te drinken. Met één van hen kon ik het wel goed vinden.

Ik had al de hele dag Adderall gesnoven en nog nauwelijks gegeten, dus ik overschatte mezelf volledig. Ik werd zo bezopen dat ik bijna flauwviel. Ik kwam in een dronken gevecht terecht met mijn beste vriend, wat eindigde in een vechtpartij op de stoep waarbij hij mijn nieuwe shirt scheurde. Ik viel flauw, verdwaalde en moest in mijn dronken toestand de weg terug naar het huis zien te vinden waar we sliepen. Mijn shirt was zo gescheurd dat ik nauwelijks nog iets aanhad.

Toen ik eindelijk het huis vond, was ik alweer redelijk nuchter. Ik was aangenaam verrast dat die ene chick uit de bar ook nog wakker was. We flirten wat en rookten sigaretten terwijl de rest naar bed ging. Ze wist dat ik haar wilde neuken, maar ze had een vriend. Ik probeerde zo nuchter en sexy mogelijk over te komen. Uiteindelijk gingen we in een bed liggen om wat te knuffelen, meer mocht natuurlijk niet vanwege de eerder genoemde vriend. Uiteindelijk gingen de broeken toch uit en hebben we zo’n beetje alles gedaan behalve neuken. Ik ben nog nooit zo lekker afgetrokken. Ik kwam klaar op dat gescheurde shirt. We hebben nog een beetje gezoend maar toen hoorde ik dat de andere bandleden wakker werden. Ik glipte naar buiten en gooide mijn gescheurde en met sperma bedekte Michael Jackson shirt in de vuilnisbak.

*Alle namen zijn gefingeerd.

–

