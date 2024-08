Mensen vertellen over hun zwaarste drugsgerelateerde verwondingen

Hoewel drugs hartstikke leuk kunnen zijn, is het algemeen bekend dat ze ook ongelofelijk gevaarlijk kunnen zijn, en je behoorlijk domme dingen kunnen laten doen en zeggen.

De schaal van domme dingen die mensen doen loopt uiteen van berichtjes sturen naar je ex, tot denken dat je kunt vliegen. En ergens in het midden van die schaal, vind je de verschrikkelijke verwondingen die sommige mensen zichzelf aandoen.

Ik sprak een aantal mensen die zichzelf pijnigden, of zelfs voor het leven verminkten, onder invloed van verdovende middelen.

DISCLAIMER: Het drugsgebruik dat hieronder wordt beschreven is natuurlijk buitengewoon dom en onverantwoordelijk. Om erachter te komen hoe je wel veilig en verantwoord drugs kunt gebruiken, kun je de website van Unity bezoeken.

JESSIE, 28

Ik heb mijn gezicht volledig gesloopt toen ik ermee tegen de grond knalde tijdens een tunnelrave in Glasgow. Ik had die nacht ongeveer een gram MDMA achterovergeslagen, met behoorlijk wat cava en wodka. Uiteindelijk bleek ik mijn kaak gebroken te hebben en waren m’n tanden er zo hard uit geslagen, dat ze mijn gehemelte raakten en de wortels afgebroken waren. Eigenlijk had ik dus m’n hele mond gebroken. De volgende dag ging ik gewoon naar werk, omdat ik nog steeds helemaal van de kaart was. Ik had geen idee wat er was gebeurd, en had de moeite niet genomen om in een spiegel te kijken. Ik werkte bij een vreselijke koffietent, waar ze me de hele ochtend maar lieten afwassen omdat ik eruitzag als een beest. Toen ze me in het afwaswater zagen kotsen, heeft mijn manager me toch maar naar de Eerste Hulp gebracht. Ik herinner me nog duidelijk hoe Better Off Alone speelde in de wachtkamer.

De wortels van mijn tanden zijn afgestorven, waardoor ik nu een tikkende tijdbom in mijn mond heb. Bij de tandarts zeiden ze: “Morgen, over vijf jaar, of misschien wel over tien jaar krijg je extreme pijn en worden je tanden zwart”. Mijn orthodontist moest huilen toen hij hoorde dat ik na twee operaties, tien getrokken tanden en jaren van beugels in één avond al zijn werk had verpest.

GAVIN, 23

Ik ruïneerde mijn rug toen ik een death drop probeerde te doen op Drake’s Nice for What, terwijl ik coke had gebruikt. Ik vind het nummer eigenlijk helemaal niet zo vet, maar na een halve gram coke te hebben gesnoven besloot ik dat het absoluut noodzakelijk was om een perfecte death drop te doen op het moment dat je “watch the breakdown” hoort. Omdat ik – afgezien van het bingewatchen van RuPaul’s Drag Race – helemaal geen ervaring heb met het doen van death drops, smeet ik mezelf simpelweg meermaals tegen de grond terwijl ik een vriendin dwong het nummer opnieuw af te blijven spelen tot het me lukte. Toen ik de coke gebruikte kwam het wel in me op dat ik me de volgende dag misschien rot zou voelen. Maar toen dacht ik nog dat dit vanwege de drugs zou zijn, en niet omdat ik die avond m’n rug zo zou verwoesten dat het nu nog steeds pijn doet als ik opsta. Het is inmiddels al een maand geleden.

TOM, 30

Ik woonde een tijdje in Norwich en ging los zoals iedereen dat daar doet: doordeweeks werken, en het hele weekend bier drinken en coke snuiven tot je doodgaat (of in ieder geval tot de comedown te erg wordt). Op een nacht strompelden een vriend en ik naar huis vanaf de club toen we zagen dat de containers van een supermarkt openstonden. We besloten een kijkje te nemen. Het lukte ons om er een paar broden en wat donuts uit te vissen, wat in mijn ogen een prima vangst was. Terwijl we verder strompelden met onze armen vol brood, zei m’n maat iets supergrappigs. Ik moest zo hard lachen dat ik achteroverviel over een hoge muur, en op mijn hoofd landde.

Ik kan me niet echt herinneren dat ik viel of op de grond terechtkwam. Het enige dat ik nog weet van die nacht is dat ik een ruis in mijn oren hoorde terwijl ik omringd door brood op de grond zat. Pas toen het geschreeuw van m’n vriend mijn hoofd binnendrong, besefte ik dat ik waarschijnlijk was gevallen. Ik stond op en we liepen verder naar huis. Mijn hoofd lag volgens m’n vriend echter helemaal open, dus belde hij in paniek uiteindelijk toch maar een ambulance. In het ziekenhuis kreeg ik acht hechtingen achterop m’n hoofd. Het litteken zit er nog steeds.

MAYA, 26

Ik was in een buurthuis op een verjaardagsfeestje van een meisje dat achttien werd. Eigenlijk was het allemaal heel burgerlijk, haar ouders waren er zelfs bij. Maar ik had een sluimerend drugsprobleem, dus sloop ik regelmatig even naar de wc om ketamine te nemen. Wat later die avond besloten mijn toenmalige vriend – die ook ketamine had gebruikt – en ik om mee te doen aan een race waarbij ik op zijn rug moest zitten. Dit ging natuurlijk voor geen meter. Mijn vriend gleed uit, waardoor ik voorover naar beneden viel en op mijn sleutelbeen en linkerarm belandde.

Ik haat het om het middelpunt van de aandacht te zijn, dus zei ik dat het prima ging en bleef tot het einde van het feestje. Pas toen de ketamine was uitgewerkt en ik in bed probeerde te stappen, kwam ik erachter hoeveel pijn ik had. Het kostte me letterlijk een kwartier om te gaan liggen nadat ik op mijn bed was gaan zitten. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, jankte ik net zo lang tegen mijn moeder tot ze me naar de Eerste Hulp bracht. Daar hoorde ik dat ik dat zowel mijn arm en sleutelbeen waren verstuikt. De hele maand erop bracht ik door met een mitella om.

DANNY, 23

Ik had te veel keta gebruikt en cider gedronken in Printworks, een club in Londen. Ik viel en ramde met mijn gezicht tegen de grond, waardoor mijn tanden door m’n lip schoten en afbraken. Terwijl de ambulance me naar de Eerste Hulp bracht, zat ik stukjes tand uit mijn vlees te pulken. Er zijn maar een paar stukjes van mijn tanden afgebroken, maar uiteindelijk moet ik ze laten trekken omdat ze dood zijn. Ik krijg binnenkort op mijn 23e tandimplantaten.