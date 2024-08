Mensen vertellen over werkgerelateerde nachtmerries

Het is iedere keer hetzelfde liedje: ik sta op een podium, sta daar mijn best te doen om plaatjes te draaien voor het publiek, en ik sta wanhopig in mijn platenkoffer te grabbelen. Helaas moet het publiek niks van Katy Perry hebben, en in paniek pak ik dan maar iets anders uit de platentas. Alleen heeft de plaat die ik opleg niets te maken met wat er op de hoes stond en in nog grotere paniek zet ik het weer af. Dan valt de club stil, het geroezemoes neemt toe en op het einde klinkt er een stem uit de speaker: “TREVOR RISK, JIJ MAG NOOIT MEER DJ’EN”.



Deze terugkerende droom heb ik al zo lang ik fulltime geld verdien met dj’en (zo’n vijftien jaar alweer). Onlangs vroeg ik mijn collega-dj’s of zij weleens dezelfde droom hebben. En aan hun reacties te zien is dit inderdaad iets wat bij de beroepsgroep hoort. Toen vroeg ik me af: zijn er meer dromen die consequent bij een beroep horen, en delen mensen die met hun collega’s? Ik vroeg een uitsmijter, een chirurg, een komiek, een pornoster en nog wat anderen om dat eens uit te zoeken.

Nathan, 31

Dokter op de intensive care-afdeling

“Mijn werknachtmerries komen neer op ofwel te moe zijn om normaal te kunnen functioneren ofwel dat ik mijn oproepen om te komen werken mis. Het komt vaak voor dat ik droom dat ik wordt gewekt omdat ik naar een noodoproep moet. Als ik daar dan aankom, ben ik te moe om op mijn benen te staan, laat staan dat ik iemand kan reanimeren. Iedereen vraagt aan me wat ze moeten doen, maar ik blijf maar in slaap vallen, staande. En dan word ik wakker. Veel collega’s hebben me verteld dat ze soortgelijke dromen hebben, dromen waarin ze wekkers horen maar niet wakker kunnen worden, en dan maar echt wakker worden. Of dromen waarin ze taken die ze normaal makkelijk zouden kunnen uitvoeren ineens niet meer kunnen.”

Chelsea, 26

Pornofilmmaker

“Ik heb regelmatig nachtmerries over naar een filmset moeten reizen en dan mijn vlucht missen of mijn cameraspullen vergeten. Dan zitten er hete babes uren op me te wachten en zijn ze hartstikke verveeld door mij. Ik denk dat ik meer reis dan veel anderen in mijn tak van sport, dus dromen waarin stressvolle uren op vertraagde vliegtuigen wacht zijn denk ik vrij uniek voor mij.”

Rempel, 31

Kapper

“Ik herinner me mijn dromen amper tenzij ik stress heb, wat zelden het geval is. Als ik ze herinner, heb ik ze een paar slaapsessies lang, wat ik dan vervelend vind, want ik wil niet op zo’n heftige manier door iets beïnvloed worden. Als een klant terugkomt om het kapsel opnieuw te laten doen (als ze het niet mooi vinden of iets anders ze niet zint) droom ik vervolgens over alle dingen die ik anders had kunnen doen om ze een kapsel te geven waar ze wél tevreden mee zouden zijn. Die dromen zijn verschrikkelijk en leerzaam tegelijkertijd. En als ik een ontzettende eikel in de stoel heb zitten, komt het weleens voor dat die eikel me tot in mijn dromen achtervolgt. Ugh.”

“In andere nachtmerries moet ik soms eindeloos extensions in iemands haar doen. Andere keren droom ik dat mijn dienst erop zit, en ik meteen weer moet beginnen. Zo saai! Een keer droomde ik dat ik een klant onder de droogkap zette, waarna de baas vertelde dat ik de boel moest checken, en dat de scalp van die persoon in een verbrande, pussende massa was veranderd.”

Courtni, 23

Porno-actrice

“Mijn meest voorkomende nachtmerrie is er een waarin ik hem schijt. Letterlijk: ik doe dan een scène waarin ik het anaal doe, en dan poep ik vervolgens per ongeluk alles onder. Een droom ging daarna verder, en de shoot werd daadwerkelijk uitgebracht. Die scene werd in mijn droom zó populair dat ik daarna alleen nog maar scat-scenes kreeg (waarmee ik niet wil oordelen over mensen die dat soort werk doen: wees zo freaky als je wil zijn).

Graham, 37

Komiek

“Ik heb dromen waarin ik op een podium sta en ik een mop vertel die heel goed gaat. Een grap die ik nog nooit verteld heb, maar die de beste is die ik ooit heb gedaan. Een grap die mijn carrière gaat maken. En dan word ik wakker en kan ik me geen woord van die grap herinneren. Hartverscheurend.”

Virginia, 27

Stripper

“De terugkerende nachtmerrie die ik heb is dat ik het podium op kom en dat iedereen in het publiek mensen zijn die ik nog ken van mijn oude werk. Iedereen staart me stilletjes aan, de muziek staat te zacht en ik struikel terwijl ik probeer te strippen. Ik krijg mijn kleren niet goed uit, blijf maar vallen en iedereen lacht. Van collega’s hoor ik dat ze soortgelijke scenario’s dromen.”

Samara, 28

Stewardess

“In mijn dromenland heb ik meer dan eens een paniekaanval gehad omdat ik me opeens herinnerde dat iemand water, pinda’s of een andere snack wilde hebben. Dan droom ik: “O nee! 26 Delta heeft haar water nog niet gehad!” Dat gevoel van ware paniek verschilt heel weinig van de werkelijkheid, waarin ik dat gevoel ook maar al te goed ken. Dan kan ik wakker worden met het gevoel dat ik een heel slechte stewardesse ben.”

“Collega’s vertellen dat ze ook weleens badend in het zweet wakker worden omdat ze droomden van de dingen die ze tijdens hun dienst vergaten. Iedereen wil zijn werk goed doen. Het is werk waar veel druk op staat, en we zijn niet perfect. Hoe dan ook, ik zal proberen je water niet te vergeten.”

Christine, 29

Actrice/komiek

“Terugkerende nachtmerrie: ik heb op het podium in mijn broek gepoept, maar het zelf niet gemerkt, en iedereen om me heen is te beleefd om het te vertellen.”

Laine, 22

Uitsmijter in een nachtclub

De enige nachtmerries over werk die ik heb gehad gaan over dat ik een koppel vind die seks hebben in de club, en dat het me niet lukt ze eruit te werken. Meestal gaan ze d’r tegenaan in de opslagruimte onder het podium. Ik sla de gordijnen die die ruimte afsluiten open en daar staan ze dan, schaamteloos. En wat ik ook doe, ik krijg ze niet uit elkaar. Ze lijken nog het meest op een bal slangen die van jetje gaat. Terwijl ik ze naar buiten duw, word ik dan meestal wakker.