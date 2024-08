Met ‘Children Of The Eye’ ventileert Amenra pijn zoals alleen zij dat kunnen

Hoe begin je een dag die voordat het middaguur is aangebroken al niet meer te redden valt? Wanneer je dinsdagochtend bestaat uit grauw weer, een mailbox vol gezeik en een fietszadel druipend van de vogelschijt, heb je een soundtrack nodig die je innerlijke pijn even goed laat ventileren. Daarom komt het goed uit dat Amenra vannacht hun nieuwe single Children Of The Eye hebben uitgebracht, een lied waarmee de Gentse sludge-metalband meer dan negen minuten achterelkaar je oren verdooft. Met de bijhorende video waarin Amenra het occulte op hun eigen manier invult, is het plaatje helemaal af.

Eerder maakten we een documentaire over Colin van Eeckhout, waarin de Gentenaar zelf uitlegt waar zijn band voor staat en wat ze inspireert. Bekijk de docu hier, en check de video voor Children of the Eye hieronder.

Amenra’s nieuwe album ‘Mass VI’ komt op 20 oktober uit op Neurot Recordings.