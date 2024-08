Met de collages van Dittmar Viane zit je de rest van de week geheid op een roze wolk

Scrollen door Instagram is soms net als eten zonder zout: heel saai. Ik krijg het warm noch koud van clichématige plaatjes van een cappuccino met een macaron ernaast. Ik wil gewoon lekkere plaatjes kijken. Daarom is het juist verfrissend als je ineens de geschilderde illustraties van de 19-jarige Dittmar Viane tegenkomt. De Gentse kunstenaar zit nog op de kunstopleiding KASK en slijt de nodige uurtjes aan zijn tekentafel.

Dittmar laat weten dat hij met zijn digitale collages “een soort surrealistische wereld creëert.” Hij gaat met zijn camera op pad en zoekt naar de dingen die je normaal over het hoofd ziet: een leegstaande auto of een verdwaald winkelkarretje op een parkeerplaats. Maar bij het stoplicht en de zwevende lantaarnpaal begin je door te hebben dat wat je ziet helemaal niet echt is. “Dit idee ontstond in een droom,” zegt hij over deze collage.

