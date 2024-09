Met de nieuwste kleur blauw kalk je binnenkort gewoon stoepen vol

Een experimentje met wat scheikundige stoffen leverde vorig jaar per ongeluk een extreem intense kleur blauw op. Het was voor het eerst in 200 jaar dat er een nieuw soort blauw pigment was ontdekt, dus dat was nogal wat. De kleur kreeg uiteindelijk de naam YInMn. Een nogal onhandige naam, maar de kleur werd nou eenmaal vernoemd naar de verschillende elementen die erin zaten.

De universiteit die de kleur ontdekte, heeft nu een deal gesloten met Crayola – dat bedrijf dat praktisch alle soorten stoepkrijt en tekenspullen maakt. Dat betekent dat zij nu het als eerste als commercieël product op de markt kunnen brengen, en kinderen over de hele wereld dus de blits kunnen maken met enorm blauwe stoepkrijttekeningen.

