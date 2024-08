Met de vissers van Oostende, drie jaar later

In 2019 spraken we fotograaf Mayli Sterkendries over haar fotoproject Vesche Vis, een portret van een groep vissers in Oostende.

Een paar dagen geleden vertelde ze dat ze opnieuw met de beroemde Broodwinner was gaan varen: een vissersboot die al meer dan 50 jaar rondvaart op zee – een van de laatste van Oostende. De nieuwe fotoreeks is anders dan de vorige: kouder, mysterieuzer en melancholischer. Dit nieuwe project (dat nog niet is afgerond) krijgt bovendien een nieuwe dimensie: naast foto’s bevat de reeks ook video’s en audiofragmenten.

We spraken met Mayli om meer te weten te komen over haar nieuwe fotoreeks.

VICE: Hey Mayli, da’s een tijdje geleden. Waarom wilde je een tweede reeks maken over deze boot? Mayli: Dat komt vooral door Julie, die radio studeert aan het RITCS. Ze stuurde me een bericht op Instagram voor de contactgegevens van de vissers, omdat ze hen wilde interviewen voor haar studies. We raakten aan de praat en kregen zin om te gaan samenwerken. Het voelde goed om terug te keren, je moet weten dat die boot al meer dan 50 jaar bestaat.

**Dat snap ik. Wat is er veranderd sinds de laatste keer?

**Behoorlijk veel. De boot is gerenoveerd en er zijn twee nieuwe vissers. Een aardige, oudere man die ik de eerste keer ontmoette, is intussen met pensioen. En Mario, die ik drie jaar geleden ook ontmoette, is momenteel erg ziek. Maar als hij weer beter is, komt hij zeker terug.

Er ging ook een videograaf mee op pad. Wat was zijn rol? Maxime werkt met VHS-camera’s en – zoals je wel weet – heb ik een zwak voor analoog. Ik dacht dat het wel cool zou zijn om een soort van samenwerking te beginnen. Ik wilde hem ook stimuleren in wat hij doet, want hij is beginnend videograaf en aanstormend talent moet je steunen. Het idee is momenteel om zijn beelden en de mijne samen tentoon te stellen, nadat we alles samen hebben uitgewerkt. Julie, over wie ik eerder al vertelde, heeft samen met de crew audio-opnames gemaakt en neemt ook deel aan het project.

Cool. Over analoge esthetiek gesproken, ik vind deze serie een beetje mystieker en melancholischer dan de vorige. Is dat bewust? Nu je het zegt, je hebt gelijk. Het was me tot nu toe nog niet echt opgevallen. Ik denk dat dat komt omdat ik deze serie in de winter gefotografeerd heb en niet in de zomer, zoals de vorige. Ik heb ook voornamelijk met analoge camera’s en verouderde film gewerkt, wat die mystieke sfeer nog verder versterkt. Het is interessant om twee series te laten zien met hetzelfde onderwerp maar een contrasterende sfeer. Het zijn ook de twee gezichten van het beroep van visser: slimme mensen die een moeilijke job uitvoeren.

**Is er een algemene misvatting die je wilt tackelen voor mensen buiten de visserijwereld?

**Vroeger was er veel bijgeloof in de visserij. Zo mocht er bijvoorbeeld geen rozijnenbrood mee aan boord en moest je altijd vergezeld worden door een priester, maar dat is echt iets uit het verleden.

**De massale visvangst brengt veel ecologische problemen met zich mee. Hoe staan deze mannen tegenover die ontwikkeling?

**Dat zijn allemaal heel belangrijke zaken voor hen. Overbevissing, maar ook het gebrek aan vis in zee is iets wat hen zorgen baart, omdat het hen rechtstreeks treft. Ze vertelden me dat de grote schaarste aan vis in de zee deels te wijten is aan de bouw van nieuwe windturbines. De kabels moeten het land bereiken en daarvoor worden volledige zandbanken, waarin vissen hun eieren leggen, weggehaald. De mogelijkheden van de vissers om over die kabels te varen, zijn ook beperkt. Kortom: het gebied waar ze vroeger altijd gingen vissen, is nu verboden terrein. De vissers spraken ook over de korte keten en hoe steeds meer mensen de voorkeur geven aan zo vers mogelijke producten. Dat is ook ecologischer, want er is minder vervuilend transport en er zijn minder schadelijke stoffen – zoals bewaarmiddelen, bijvoorbeeld. Lokale en bewuste visserij is dus van cruciaal belang voor deze mannen.

