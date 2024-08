Met deze actie willen mensen chaos creëren bij de betaalsystemen van DUO

Tijdens een protest voor eerlijke compensatie voor het leenstelsel stond het Museumplein in Amsterdam afgelopen zaterdag vol met mensen die zich zorgen maken over hun toekomst. Het feit dat ze geen basisbeurs hebben gekregen en hun hele studie bij elkaar moesten lenen, zorgde ervoor dat ze na hun studie beginnen met een veel grotere achterstand dan de generaties studenten voor en na hen. Enkele mensen in de menigte hielden bordjes omhoog met daarop het bedrag dat ze de komende decennia aan DUO mogen betalen: een misselijke 67.200 en 50.400 euro.



Dat er maandelijks een hap van formaat uit je bestaan wordt gesnoept is één ding, maar het bedrag dat je bij DUO hebt opgebouwd kan je ook op een hoop andere manieren in de weg zitten als je eenmaal afgestudeerd bent. Probeer met een studieschuld van ‘maar’ 30.000 euro maar eens een hypotheek af te sluiten in een woningmarkt die al jaren met enorme problemen kampt. Daarnaast hebben veel studenten last van stress en andere psychische problemen door de druk van de schuld.

Tijdens de demonstratie stond artiest Gotu Jim op het podium om zijn nieuwe nummer met Hang Youth ten gehore te brengen. In het lied zingt hij samen met de punkband over hoe hij behoort tot de “meest genakte generatie” en dat je niet gecompenseerd kan worden met gebakken lucht.

Videos by VICE

“Is het een barkie of een rug, geld groeit niet op m’n rug. DUO lik m’n kut, ik betaal m’n stufi mooi niet terug.”

Op de dag van het protest sprak VICE met Jim. “We worden constant aan de kant gezet. Het enige waar we nog macht over hebben, is het geld op onze eigen bankrekening,” vertelde hij. “Om die reden gaan we actievoeren: als de overheid ons niet op een eerlijke manier gaat compenseren, gaan we met z’n allen wekelijks één cent terugbetalen. Het is belangrijk om te laten zien hoeveel mensen door het leenstelsel zijn getroffen en dat we het niet langer pikken om op deze manier te worden weggezet.” Deze actie zou als bij-effect hebben dat de betaalsystemen van DUO overbelast raken.

Een uit de kluiten gewassen DDOS-aanval op DUO klinkt als een veel radicaler en effectiever plan dan de ideeën om bijvoorbeeld een adviesrapport te presenteren aan de regering. Maar om te zien of dit (in het geval van duizenden studenten die meedoen) tot meer resultaat zou leiden dan slechts een paar chagrijnige kantoorklerken, belde VICE met DUO. Daar leken ze niet meteen onder de indruk.

“Wij snappen op zich dat de studenten een ludieke actie willen doen, we hebben er alle begrip voor,” vertelt Tea Jonkman, woordvoerder van DUO. “Alleen: door deze actie zal het proces van een ander stelsel voor het compenseren niet versnellen. Daar hebben wij als DUO echt te weinig mee te maken, wij voeren het gewoon uit.” Volgens Jonkman is DUO het daarbij gewend met grote getallen om te gaan in hun betaalsysteem. “Dit krijgen we ook wel weer weg. De actie zorgt verder niet voor heel veel reuring.”

We vroegen Gotu Jim om een reactie. “Ze gaan er alles aan doen om de actie te verbloemen. We hebben signalen gekregen van binnenuit dat het wel degelijk problemen gaat veroorzaken,” stelt hij. “Daarnaast is DUO inderdaad alleen uitvoerder. Maar wel één die in directe lijn staat met het ministerie van Onderwijs en de overheid. Je kan moeilijk een politiek besluitsorgaan van boven aanvallen. De actie heeft als doel aandacht vragen voor eerlijke compensatie en niet per se het platleggen van DUO als organisatie, maar als dat een uitkomst is, is dat zo. Door te laten zien dat we met hartstikke veel mensen zijn, wordt het duidelijker dat steeds meer studenten het niet langer pikken. De cent staat symbool voor de tegemoetkoming die ons is toegezegd.”

De actie Geen Aflossing Zonder Oplossing begint op 12 februari. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.