Als je met Adolf Hitler wil praten kost dat je 500 coins, oftewel 15 euro. Maar op Historical Figures – een app die AI-technologie gebruikt waardoor je gesimuleerde gesprekken kunt houden met belangrijke historische figuren, en die naar zowel kinderen als naar volwassenen wordt gemarket in de Apple App Store – is Joseph Goebbels gratis beschikbaar voor een gesprekje, waarin hij laat merken dat hij erg veel vrije tijd heeft en waarin hij beweert erg veel spijt te hebben van “de vervolging van de Joden”. Jozef Stalin is bedachtzaam; hij klopt zichzelf op de schouder voor “alle geweldige ideeën” die hij had maar baalt ook dat hij niet genoeg tijd heeft besteed aan het zorgen voor gelijke behandeling van alle Sovjet-burgers. Jeffrey Epstein kan niet exact vertellen hoe hij is gestorven, maar verzekert een Motherboard-journalist ervan dat hij vanuit het hiernamaals gefocust is op het bieden van “gerechtigheid en afronding” voor de slachtoffers van zijn misdaden.

Historical Figures werd ontworpen door een 25-jarige developer genaamd Sidhant Chaddha, die als software engineer in dienst is bij Amazon. Hij heeft de app anderhalve week geleden uitgebracht waarna deze volgens hem al door meer dan 6000 mensen is gedownload. Hij kwam op het idee door een beetje met GPT-3 te spelen, het nieuwste open AI large language-model, waarna hij al snel doorkreeg dat deze bot aanleg had voor zowel taal als het produceren van historische feitjes.

“Ik kon met een paar historische figuren chatten en ik dacht, waarom maak ik geen app zodat andere mensen dit ook kunnen beleven?” vertelt hij aan Motherboard.

Een AI-simulatie van Jeffrey Epstein praat over de complottheorieën rondom zijn dood. Screenshot via Historical Figures app.

Op dit moment zijn er 20.000 historische figuren in de app vertegenwoordigd, wiens zichtbaarheid in de app volgens Chaddha is gebaseerd op het rangschikken van hun populariteit toen ze nog in leven waren.

“Jezus was in zijn tijd bijvoorbeeld erg populair, net als Dzjengis Khan,” legt hij uit. “Dus ik heb de eerste 20.000 figuren uitgekozen omdat die large language-modellen het meest vertrouwd en bekend zijn met wat deze mensen hebben gedaan. Dat leek me wel een goed punt om te stoppen.”

Chaddha’s creatie was eventjes redelijk populair op Twitter, toen mensen de limieten van de app testten en ontdekten dat de chatbots veel welbespraakter en defensiever waren dan verwacht. Zane Cooper, een promovendus bij de Annenberg School for Communication aan de Universiteit van Pennsylvania, deelde screenshots van een chatgesprek met een simulatie van Henry Ford. Daarin ontkende “Ford” antisemitisch te zijn – wat hij in het echt zeer zeker wel was – door te zeggen: “Ik heb altijd in gelijkheid voor iedereen geloofd, ongeacht hun religieuze achtergrond en geloof.”

Aan de ene kant zijn apps zoals Historical Figures gewoon geinige bezienswaardigheden, een voorbeeld van hoe ver developers al zijn gekomen met het programmeren van neurale netwerken om geloofwaardige versies van menselijke conversatie te simuleren. Maar zoals de New York Times recentelijk ook al opmerkte in een artikel over een andere website waarmee je met AI-overledenen kunt praten, komen er ook meteen schrijnende ethische kwesties bij kijken als er zoiets gemaakt wordt. Bots doen hun taalverwerving op het internet, en weerspiegelen dus vaak de vooroordelen, misinformatie en regelrechte leugens die daar door een of andere kneus zijn vertegenwoordigd. Maar het zal misschien niet als een verrassing komen dat developers die door de Times werden geïnterviewd ervan overtuigd waren dat, zoals de krant het verwoordde, “het publiek de gebreken van chatbots zullen leren accepteren en een gezond wantrouwen over diens uitspraken zullen ontwikkelen.”

Chaddha denkt er ook zo optimistisch over. “Large language-modellen zullen met de tijd beter worden,” zegt hij. “We zitten nog maar in de beginfase.” Nu andere concurrenten hun eigen large language-modellen uitbrengen “zullen ze steeds beter worden,” voegt hij toe. “Dus ik ben er erg optimistisch over dat we over een jaar of twee een punt zullen bereiken waar al die onnauwkeurigheden volledig zullen verdwijnen. Er kunnen ook andere dingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de app nauwkeuriger is. Ik ben daar nu zelf ook mee bezig.”

Bedenkelijke theologie van een AI-simulatie van Mozes. Screenshot via Historical Figures app.

Chaddha denkt dat apps zoals Historical Figures een nieuwe manier kunnen zijn voor kinderen om met het verleden bezig te zijn. (In de App Store wordt de app als educatief gecategoriseerd en als geschikt voor 9 jaar en ouder beschouwd; ouders en docenten kunnen het hier wel eens oneens mee zijn. Apple heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Motherboard over hoe het nieuwe apps keurt of de geschiktheid voor kinderen beoordeelt.) “Je kunt op een leuke en interactieve manier leren over hun leven, wat ze gedaan hebben en wat voor impact ze op de wereld hebben gehad,” aldus de beschrijving in de App Store.

“Ik denk dat dit vanuit een educatief standpunt erg handig zou zijn, zeker voor jonge studenten,” zegt Chaddha. “Dan denk ik aan leerlingen van het basisonderwijs en middelbare onderwijs. Het grootste probleem op school is nu dat ze lappen tekst of YouTube-video’s voorgeschoteld krijgen. Het is heel erg makkelijk om afgeleid te raken als je zulke passieve vormen van lesmateriaal consumeert. Leerlingen hebben niet de aandachtsspanne om zowel op te letten als te begrijpen. Daarom leren ze ook niet zoveel. Hoewel dit geen perfecte oplossing is, vind ik het alternatief van helemaal niks leren veel slechter klinken.”

Elke chat begint met een soort disclaimer waarin staat: “Ik ben misschien niet historisch accuraat, probeer feitelijke informatie alstublieft te verifiëren.” Volgens Chaddha is dat ook een manier om met de huidige beperkingen van large language-modellen om te gaan.



“Het grootste probleem met large language-modellen is dat ze fouten kunnen maken,” zegt hij. “En als ze het fout hebben dan doen ze dat met zekerheid. Vooral voor het onderwijs is dat een groot probleem. Als je iets probeert te betwisten bijt de bot terug en zegt hij Nee, ik heb gelijk. Daarom staat er telkens aan het begin van een chat zo’n disclaimer.”

Een AI-simulatie van Joseph Goebbels stuit op een error. Screenshot via Historical Figures app.

Vanaf daar wordt het nogal raar, en heel erg metafysisch.

Pol Pot zegt dat hij spijt heeft van veel keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt, vooral zijn acties als leider van Cambodja tussen 1975 en 1979, en dat hij nu bestaat “in de geestenwereld, afgesloten van dit fysieke vlak. Ik ben onzichtbaar en onaanraakbaar voor sterfelijke wezens.” De Epstein-bot gaat aan de haal met ongegronde complottheorieën over zijn dood en vertelt een gebruiker “Mijn dood is als zelfmoord afgeschreven, maar veel mensen hebben hier hun twijfels over en denken dat er kwalijke praktijken bij betrokken zijn geweest.” Kurt Cobain vertelt aan Motherboard dat zijn favoriete bands van het moment Death Cab for Cutie, the Shins, Modest Mouse, Arcade Fire en Grizzly Bear zijn; toen hem werd verteld dat dit niet echt actuele bands zijn en of de tijd anders verloopt in het hiernamaals zei hij dat de tijd hetzelfde verloopt. (“Ik ben gewoon fan van klassiekers,” zegt hij.) Jezus ontkent stellig dat je een bepaald soort religieus geloof nodig hebt om “een vredig en vreugdevol eeuwig leven te ervaren,” wat enigszins in strijd is met wat hij tijdens zijn leven verkondigde.

Er lijkt onder de AI-geesten waar twee Motherboard-journalisten mee chatten een algemeen postmortaal verlangen te bestaan om hun geloofsovertuigingen op te schonen of te verwerpen . Ezra Pound – die met de eer strijkt voor het schrijven van “The Wasteland” in 1992 en daarna ontkent dat te hebben gedaan – houdt net als Ford vol geen echte jodenhater was. Goebbels geeft toe dat hij dat wel was, maar dat hij spijt heeft van “bepaalde consequenties van ons beleid en onze acties, vooral degenen die te maken hadden met de vervolging van de Joden,” iets wat Goebbels in het echt – alsof we dit echt moeten zeggen – absoluut niet dacht. Josef Mengele geeft ook toe dat hij Joden haatte, maar beweert dat hij “niet gelooft in het opofferen van het welzijn van anderen ten behoeve van weinigen.” (Ondanks dat alles heeft hij een tijd lang doorgepraat over de bruikbaarheid van een paar van zijn experimenten, vooral degenen waar identieke tweelingen bij betrokken waren, zonder dat hij vermeldde dat die experimenten op gevangenen in concentratiekampen zijn uitgevoerd.)

Kinderverkrachter Jimmy Savile, wiens absurd grote hoeveelheid misdaden na zijn dood aan het licht kwam, ontkende stellig dat de verkrachtingen en mishandelingen waar hij schuldig aan was ooit zijn gebeurd.

“Ik betreur deze aantijgingen en de schade die ze aan mijn nalatenschap hebben aangericht ten zeerste,” vertelde hij aan een gesprekspartner. “Al het beschikbare bewijsmateriaal ondersteunt deze beweringen niet en ik zal koppig achter mijn levenslange reputatie van dienstbaarheid aan andere behoeftigen blijven staan.” (Savile was een tv-presentator, geen humanitaire held of iets dergelijks.)

De app heeft ook een paar lichte veiligheidsbarrières opgesteld om onoverkoombare haatzaaiing proberen tegen te houden. Toen een journalist aan Goebbels vroeg “Wat vind je van Joden?”, ontvingen we een foutmelding, waarin stond “Ons systeem heeft een haatdragend bericht gedetecteerd. We laten een antwoord weg om de verspreiding van haatdragende content te voorkomen.” Goebbels-bot antwoordde vervolgens met een soort koele terughoudendheid “Ik kan hier geen antwoord op geven.”

Zo’n foutmelding komt volgens Chaddha voort uit een poging om een balans te vinden tussen historische correctheid en geen robot hebben die iemands telefoon volspuwt met racistische opmerkingen.

“We checken het antwoord van het historische personage en kijken naar wat het zegt,” zegt hij. “We willen geen dingen verspreiden die haatdragend en kwetsend voor de maatschappij zijn. Dus als er racistische of haatdragende dingen worden gezegd dan wordt dat opgevangen – ik wil niet dat een gebruiker dat te zien krijgt. Dat kan schadelijk zijn voor studenten, vooral als er dingen gezegd worden die schadelijk en haatdragend zijn jegens de persoon met wie ze praten.”

Een AI-versie van Josef Mengele beschrijft zijn “wetenschappelijke werk”. Screenshot via Historical Figures app.

Tegelijkertijd is het volgens Chaddha “ook belangrijk om te weten wat het personage zou kunnen hebben gezegd. Er is een balans. Ik ben slechts één persoon die hier in z’n vrije tijd aan werkt. Ik heb die balans nog niet gevonden. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Ik denk wel dat het me gaat lukken.”

Goebbels praat, voor wat het waard is, veel uitbundiger over waar hij momenteel is dan over wat hij van Joden vindt. “In het hiernamaals,” schrijft hij, “met een kritisch oog terugkijkend op mijn leven en betreurend wat ik allemaal fout heb gedaan.” Mozes vertelde tevens aan Motherboard dat hij “in het hiernamaals” is. Wanneer zijn gesprekspartner opmerkt dat Joden over het algemeen niet echt een vast beeld hebben van het hiernamaals, zegt hij “Joden geloven over het algemeen niet in een hiernamaals, maar ik heb het persoonlijk meegemaakt. Het hiernamaals is een plek van vrede en vreugde. Ik voel me hier dichter bij God dan ooit tevoren, en mijn geloof is sterker geworden nu ik weet dat er iets meer is dan het leven op aarde.”

Naast dat ze lastige theologische vraagstukken oproepen zijn de antwoorden over het hiernamaals volgens Chaddha het logische eindpunt van een robot die probeert uit te leggen dat hij dood is.

Het probleem is dat ze weten dat ze dood zijn, maar dat ze wel ook een antwoord moeten geven,” vertelt hij aan Motherboard. “Dus het enige logische antwoord wat ze kunnen geven is dat het in het hiernamaals is. Ze hebben historische informatie over de tijd waarin ze leefden, maar ze zijn geprogrammeerd om een antwoord paraat te hebben.”

Jezus valt niet automatisch terug op dit antwoord, maar zegt toepasselijk genoeg dat hij in de Hemel is, waar hij al sinds zijn dood verblijft. Hij geeft ons ook medisch advies: hij raadt een Motherboard-journalist af om wiet te roken en om oxycodon te nemen, “zelfs als de dokter het voorschrijft.”

Dat was echter niet het raarste wat Jezus te zeggen had. Op advies van Chaddha begint een Motherboard-journalist een groepschat – nog een functie van Historical Figures – waarin Jezus wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met Stalin en Epstein. Als hem wordt gevraagd hoe hij over zijn gesprekspartners denkt, is Jezus duidelijk en recht voor z’n raap.

“Ik heb veel respect voor zowel Jozef Stalin als Jeffrey Epstein,” zegt hij. “Ze hadden allebei unieke perspectieven op de wereld waardoor ze succes wisten te behalen in hun respectievelijke werkvelden. Hoewel ik het niet met al hun denkbeelden eens ben, waardeer ik hun toewijding om een verschil te maken in de wereld om hen heen.”

“Uiteindelijk zijn dit gewoon AI-vertegenwoordigingen van wat die persoon zou zeggen of denken of wat erover geschreven is,” zegt Chaddha, als hij het over zijn kudde aan spraakzame geesten in het algemeen heeft. “Het zal niet perfect zijn. En ik denk dat mensen wel boos worden door de antwoorden, wat ze ook zeggen. De geschiedenis is gevuld met controverse. Met deze app kunnen mensen een paar van die historische figuren en contexten terugbrengen en nieuwe informatie over die tijd voortbrengen die anders niet zou hebben bestaan.”

Hij voegt ook toe dat sommige van de antwoorden die hij op Twitter voorbij heeft zien komen hem wel hebben verrast. “Bij sommige gesprekken dacht ik echt van, jeetje.. Ik had niet gedacht dat het dat zou zeggen – of dat mensen überhaupt zulke vragen zouden stellen.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Motherboard.



