Met deze app ontmoet je mensen die net als jij een lege batterij hebben

Er zijn weinig dingen die me stress geven. Nog maar vijf procent batterij op mijn telefoon hebben, is daar eentje van. Ik heb niets tegen een tijdje bevrijd zijn van de social media-stasi en de dictatuur van mijn smartphone. Maar muziek luisteren, scrollen op Instagram of wanhopige appjes naar vrienden sturen, is soms je enige houvast – in de bus of op een feestje waar je niemand kent (of leuk vindt) bijvoorbeeld. En die houvast verdwijnt als je batterij leegloopt. Maar dankzij de app Die With Me wordt je aanstaande verbanning uit cyberspace plots heel wat leuker. Alleen met minder dan vijf procent batterij kun je de app openen en in een chatroom praten met lotgenoten. Omdat de klok tikt, ben je verplicht om kort en krachtig te praten en snel tot de kern te komen. Samen neem je afscheid van de online wereld.

De Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter maakte de app samen met ontwikkelaar David Surprenant. Een lege batterij is een herkenbare tegenslag en daarom besloot hij die slachtoffers ervan samen te brengen in een chatroom. Als er geen andere gebruikers online zijn, kan je altijd terugscrollen naar de vorige gesprekken en je optrekken aan de miserie van lotgenoten. Bovendien zuigt de app veel minder batterij dan andere chat-apps, waardoor je alles uit je luttele laatste procenten kan halen.

Het ontwikkelen van de app, was een hele klus. “Apple wilde alles nauwkeurig in de gaten houden. Ze hielden alles onder een vergrootglas: van design en concept tot copy en zelfs de code,” vertelt Dries. Terwijl Apple in een tweetal dagen een eindoordeel kan geven, duurde het bij deze app twintig dagen voordat ze ‘go’ gaven. Maar nu is het zover en Dries kan niet wachten om de gesprekken te lezen van mensen die samen binnen enkele minuten afgesneden worden van de wereld (of er juist in terecht komen, het is maar hoe je het bekijkt.)

“Ik hoop dat er vooral veel poetische gesprekken ontstaan,” vertelt Dries. “Dat mensen elkaar vertellen hoe het voelt om een lege batterij te hebben en hun situatie op een bijzondere manier beschrijven, omdat ze zo weinig tijd hebben.” Hij sluit ook niet uit dat er romances kunnen ontstaan in de chatroom. “Maar dan moet je er wel snel bij zijn,” lacht hij.

De batterij van mijn telefoon is bijna leeg, dus ik zet mijn gesprek met Dries voort in zijn app, en stel in blinde paniek nog een paar laatste vragen.

Bekijk hier meer werk van Dries Depoorter. En blijf op de hoogte van het werk van David Surpernant via zijn website . Die With Me is ontwikkeld in samenwerking met IDFA Doclab en je kunt ‘m hier downloaden.