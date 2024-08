Met deze augmented reality-app ruïneer je sudoku’s voor iedereen

De augmented reality functie van Apples iOS 11 zorgt vooral voor plezier, en niet per se voor meer functionaliteit. Eerder schreven we al over het – behoorlijk nutteloze – Holo, een AR-app waarmee je een mensje in je beeld kunt droppen. Nu is er Magic Sudoku: in een oogwenk lost die elke sudoku op die je camera te pakken krijgt.



Stel, je zit je in de trein te vervelen, en je ziet iemand sudoku spelen. Er is altijd wel iemand een sudoku aan het spelen op de trein. Loop naar hem of haar toe, hou je smartphone over zijn papieren puzzel en – bada-bing! – de opgeloste sudoku verschijnt voor zijn neus op je scherm. Au revoir spelplezier. Dankje, augmented reality!

Momenteel kan de app alleen volledige puzzels oplossen. Dat is dus om die collega die zijn sudoku’s veel te serieus neemt mee te pesten, maar verder niet ongelofelijk handig. De man achter de app, ontwikkelaar Brad Dwyer, verkondigde op Twitter dat we binnenkort meer features mogen verwachten. Geheel onbescheiden meldde hij ook dat de app in zijn huidige vorm niet meer dan een tech demo is. Het is eens wat anders dan een aankondiging à la “This changes everything”.

Ik hoop vooral op een optie die alleen maar een bepaald deel van het cijferpuzzel oplost. Dat zou best geweldig kunnen zijn. Op Product Hunt vertelt ontwikkelaar Brad Dwyer dat hij het neural network achter de app ook aan het trainen is om geschreven cijfers te herkennen. Zodra de app geschreven letters kan herkennen, zou je ook een gefaalde poging om een sudoku op te lossen kunnen nakijken en oplossen. En zo wordt je plots weer de beste vriend van die sudoku-geobsedeerde collega van je.

