Met deze drone op zakformaat is de selfiestick binnenkort voorgoed verleden tijd

De selfiestick krijgt binnenkort een serieuze concurrent in de selfiegame. De uitdager is de AirSelfie, een drone op zakformaat die vliegend foto’s kan maken. Vorige week werd het project gelanceerd op Kickstarter en er zijn nu al meer dan genoeg investeerders om het product te crowdfunden.

De AirSelfie lijkt op een combinatie van een tamelijk lomp telefoonhoesje en een cassettebandje. De zakdrone komt met een aangepast hoesje waar ook je smartphone in past. Als je een selfie wil nemen dan haal je de AirSelfie uit het hoesje, en bestuur je hem via een iOS- of Android-app.

De drone heeft drie verschillende functies. In ‘selfie mode’ vliegt hij rechtstreeks van en naar de gebruiker. In ‘selfie motion control mode’ wordt er een virtuele joystick getoond op het scherm, waarmee je de drone kan besturen. In ‘flying mode’ blijft hij precies zweven op de plek waar de gebruiker hem heeft gepositioneerd.

Als je klaar bent stop je de drone gewoon terug in het hoesje om opgeladen te worden. In de tussentijd worden de selfies opgeslagen in de app en kun je alles natuurlijk delen via social media.

