Met deze feestelijke mix geeft Kornél Kovács je een NYE-workout

“Ass in the air!” “Work your beat down to the bone!” We vroegen de Zweedse held Kornél Kovács om een mix te maken voor NYE, en hij heeft ons een heerlijke mix geschonken die het net zo goed doet tijdens een aerobics-les als op het allerbeste Oud en Nieuw-huisfeestje. Werk je in het zweet op koddige uptempo house met motiverende kreetjes: “Shake just a little bit faster!” “Pump it!”

Kovács ging in 2016 buitengewoon lekker: zijn album The Bells prijkt overal in de hogere jaarlijstjes-regionen, we zagen hem in Nederland heerlijke sets geven in Claire en Shelter, en met zijn label Studio Barnhus brengt hij eigenwijze, maffe house uit van o.a. MLiR, Axel Boman, Lukas Nystrand von Unge en ook de Nederlandse Mark Fader.

Videos by VICE

Luister de NYE-mix die hij voor ons maakte hieronder. Detroit Swindle maakte er ook al eentje voor ons.

Tracklist:

Devin Dare – Best

DJ Puff – Real Pimpin

Charles Siegling – Two For Them

Stefan Ringer – To The Bone

Mosca – Bax (Spooky’s Refix)

EDMX – The Fizzy Track

Draveng – No Flex Fit

Detroit In Effect – Shake A Lil Faster

Henry Rodrick – Hey Baby (House Mix)

DJ Deeon – Ass In The Air

KMFH – Finna Pop

DJ Slugo – Where The Rats

Luis CL – It’s Getting Better

A Sagittariun – Wave Upon Wave

Baba Stiltz – Riri Edit