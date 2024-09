Met deze housegiller viert 25 Places een feestje in de bergen

Unheimische akkoorden uit een Rhodes, maffe kreetjes die klinken als paradijsvogels in een oerwoud, een giller van een overstuurde synth en uiteindelijk ook nog hyperactieve violen, allemaal verpakt in een überdansbaar houseliedje: we hebben de eer je Party In The Hills van het Rotterdamse houseduo 25 Places voor het eerst te laten horen.

Grote kans dat je de namen Tayfun Sarier en Stefan Rijsmus niet veel voorbij hebt zien komen, want ze zitten meer in de studio dan dat ze achter de draaitafels staan. Maar met succes: Detroit Swindle is al fan, hun EP Love More op het Berlijnse Dirt Crew Records viel vorig jaar goed en op 28 november brengen ze de EP Party In The Hills uit via datzelfde label. Luister het gelijknamige nummer hieronder. We waren benieuwd hoe ze dit liedje hebben gemaakt, dus dat hebben we even gevraagd.

Videos by VICE

“We hebben heel veel klassieke Motown-, soul-, reggae- en dancehall-platen geluisterd. De vocalen van Barrington Levy trokken meteen onze aandacht en we dachten dat het wel goed zou zijn om eens iets totaal buiten onze comfortzones te doen. Uiteindelijk hebben we zijn vocalen gebruikt voor een nieuwe track waar we strings en vrij veel klassieke drumpatterns aan toevoegden, om er een avant-garde vibe aan te geven. En de tracktitel? We keken ‘Love’ op Netflix terwijl we de track aan het renderen waren. De aflevering heette ‘Party in the Hills’ en we dachten meteen dat deze naam goed bij het nummer zou passen. Niet stilstaan en doorgaan tot de zon opkomt past helemaal bij het nummer.”