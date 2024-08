Met deze wapens geef je het kapitalisme een symbolische klap in het gezicht

Als je soms de neiging hebt om die vrolijke clown van McDonald’s op zijn bek te slaan, ben je niet alleen. We weten immers allemaal dat bedrijven als Nike, Facebook of die kleurrijke burgertent de wereld een beetje vergallen. Tom Galle steekt daar een stokje voor, met handzame wapens in de vorm van bekende logo’s. De Belgische kunstenaar maakte er samen met kunstcollectief ART404 in totaal vier voor de serie CorpGear. Het resultaat? Een mes van de Nike-swoosh, een boksbeugel van gouden M van McDonald’s, een koevoet van het Facebooklogo en een ninjaster die je uit het embleem van een Mercedes kunt trekken.

Ze maakten de wapens voor mensen die financieel afhankelijk zijn van verschillende gigantische organisaties en erdoor onderdrukt worden. Eigenlijk een heleboel mensen dus. Zo kunnen zij zich letterlijk wapenen tegen de massaproductie die hun leven beheerst.

“We dachten ook aan babyspenen, militaire uniformen met logo’s als patroon of analoge navigatieproducten,” vertelt Alyssa, een kunstenares uit ART404. Uiteindelijk besloten de kunstenaars voor wapens te kiezen, omdat ze een krachtig symbool zijn en ze je een – al dan niet vals – gevoel van macht geven.

CorpGear sloeg als een bom in op het internet. “Verschillende mensen willen de wapens kopen,” vertelt Alyssa. Zo kan je voor ongeveer 2200 euro één van de tien Nike-messen kopen. De verkoop is beperkt, want het is absoluut niet de bedoeling dat je fervente Nike-nerds gaat neersteken, of met je veganvrienden mensen een McFlurry door hun strot beukt met je nieuwe McDonald’s-boksbeugel. ART404 maakte de wapens eigenlijk alleen om ze te fotograferen en op Instagram te delen.

De wapens zijn helaas geen oplossing voor het verdorven systeem van onze kapitalistische wereld, maar meer een soort symbolisch verzet. Je kan wel twintig McDonalds-medewerkers neertikken, maar daar zal het bedrijf niet veel van voelen. “We raden dus zeker niet aan om de Facebook-koevoet daadwerkelijk te gebruiken om Mark Zuckerberg neer te knuppelen,” vertelt Alyssa.

Volg Tom Galle op Instagram.