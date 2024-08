Met deze mod kunnen The Sims coke snuiven, pillen slikken en dealen

De afgelopen zes maanden werkte een gamer (hij heet Filip) aan Basemental. Dat is een mod voor The Sims 4 waardoor de mensjes vier verschillende drugs kunnen kopen, verkopen en gebruiken: wiet, cocaïne, MDMA en amfetamine.

Het vermoorden van Sims was in de jaren 00 een populaire bezigheid onder kinderen, maar de mogelijkheden waren behoorlijk beperkt. Na een week of drie sloeg de verveling toch wel toe. Daarom ben ik blij te weten dat er inmiddels nog meer mogelijk is. Kinderen van nu kunnen hun Sims direct na het ontbijt naar de XTC laten grijpen. Ze kunnen ze 24/7 laten feesten tot ze er dood bij neervallen, of tot hun geld op is. Het is dan zaak zo snel mogelijk nieuwe drugs te scoren en ze niet te laten overlijden aan een overdosis. Op forums lees ik ondertussen dat je door ‘seksacties‘ uit te voeren het snelst weer aan drugs komt. Bij veel mensen is dit dan ook erg populair.

De ontwikkelaar Filip wilde The Sims eigenlijk gebruiken om een virtueel model te maken van zijn nieuwe keuken, maar hij kwam er al snel achter dat het spel hier te beperkt voor was. Toen besloot hij maar iets heel anders te doen. In de fabrieksversie van The Sims 4 heb je al de mogelijkheid om een waterpijp neer te zetten als decoratie, maar daar kun je vervolgens niks mee. Alsof je als kind een zak snoep mag kopen bij de Kruidvat om vervolgens te horen dat je ‘m pas na het avondeten mag opeten. Daarom ging Filip op onderzoek uit om te kijken of hij het spel zo kon aanpassen dat die drugs wel gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn.

Het lukt Filip als eerst met z’n mod om Sims coke te laten snuiven. Maar ondertussen is de nachtapotheek van Basemental flink uitgebreid. De Sims gaan met hun tijd mee en kunnen hun pak en pep nu ook via het dark web kopen. En als Sim-dealer word je de hele dag door gebeld door je klanten.

Opties binnen de mod. Fragment uit video.

Dat de mod populair is, blijkt uit de 5500 euro die Filip per maand aan donaties ontvangt. “Er zijn veel mensen die de mod spelen, die zoiets in het echte leven nooit zouden doen. Net zoals je mensen kunt neerknallen in Grand Theft Auto, of zoiets. Het is een simulatie en je wilt gewoon gekke dingen uitproberen,” zei Filip tegen Kotaku.

Een Sim die aan het blowen is. Afbeelding via Basemental.

Er kleeft geen moralistische, achterliggende boodschap aan het spel. Filip voegde verslaving en overdosissen toe om ervoor te zorgen dat de mod niet té pro-drugs wordt, want hij wil drugsgebruik ook niet romantiseren. Als een Sim te veel drugs gebruikt, raakt die op den duur verslaafd en krijgt hij woedeaanvallen, waardoor hij minder populair wordt bij zijn vrienden.

Filip vertelt aan website Kotaku het verhaal van een schrijver die alleen kan werken als ze aan de drugs zit, maar door het dealen constant gevaar loopt om opgepakt te worden. Net als bij alle andere dingen in The Sims, kun je met deze mod ook zelf beslissen hoe je aan de drugs komt. Of het je nu schooit, de buren een lichamelijke dienst bewijst of een eerlijke job hebt (‘ik ben niet verslaafd want ik doe gewoon al m’n dingen’), jij bent de baas.

Dus als je je volgende keer weer stierlijk verveelt, download de mod hier.

