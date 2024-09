Met deze muziek til je een etentje naar een hoger niveau

Een potluck is een etentje waarbij de gasten zelf iets te eten meenemen. Sonos en Spotify staken dit concept vorige week in een muzikaal jasje, tijdens het Playlist Potluck Dinner. Chef Freek van Noortwijk schotelde een aantal jonge creatievelingen, uitgenodigd door Joppe Rog, een indrukwekkend menu voor.

Gepekelde rauwe schelvis met gerookte crème fraiche, haringkuit, waterkers en krokante aardappel.

De genodigden deelden hun favoriete nummers met elkaar. Nummers waar ze inspiratie uit putten, en die je allemaal hier terug kunt luisteren. Wij waren erbij en verzamelden enkele nummers en genres die volgens de aanwezigen en Freek zelf je etentje naar een hoger niveau kunnen tillen.

Freek van Noortwijk, chef-kok BREDA, Guts & Glory, Pita

Sexual Healing

. Dat past heel goed bij me omdat het én met eten te maken heeft, én met seks, én een lekker relaxte vibe heeft. Eigenlijk moet je de hele playlist van Chef gewoon opleggen.”

Matthijs Loriaux, designer

“De muziek moet niet al te heftig zijn. Het mag best moeilijk of druk zijn, maar niet te intens. Ik luister bijvoorbeeld veel trap, maar Gucci Mane bewaar ik liever voor andere momenten. Ik zou BadBadNotGood met

Confessions feat. Leland Whittey

kiezen, of Celestine Ukwu and his Philosophers National met

Okwukwe Na Nchekwube

. Het ligt natuurlijk ook aan de mensen met wie ik ga eten. Laatst zette ik tijdens Thanksgiving Motown-classics op, omdat ik dan onder andere met mijn ouders ben en ik ben opgegroeid met die muziek. Dan heeft het etentje toch een beetje een nostalgische waarde.”

Iman Whitfield, art director

Samuel de Goede, curator

Dieuwertje Heuvelings, curator Spotify

