Met deze nieuwe Belgische krasloten kun je volgers op social media winnen

Op het moment dat ik dit schrijf staat de teller van mijn Instagram op 173 volgers. Niet heel spetterend dus, maar wel gewoon, I don’t know, degelijk. Het kunnen er ook zomaar 25.173 zijn, maar daarvoor moet ik wel eerst even naar Hasselt in België. En wat geluk hebben.

In de Stadscampus van de Universiteit van Hasselt staat sinds deze week namelijk de Get Popular Vending Machine, een snoepautomaat gevuld met krasloten waarmee je nepvolgers voor Instagram of Twitter kunt winnen. De krasloten kosten 1 euro per stuk, en de hoofdprijs is 25.000 volgers. “Die is nog niet gevallen,” verzekert internetkunstenaar en bedenker van de automaat Dries Depoorter ons.

Videos by VICE

Foto door Kristof Vrancken

Het idee voor de automaat ontstond toen Depoorter op een Yami-ichi-markt in Amsterdam de krasloten stond te verkopen. “Dat was zo’n groot succes dat ik toen ik voor de Stadstriënnale in Hasselt en Gent gevraagd werd om een nieuw kunstwerk te maken, ik gelijk hierop kwam.” De prijzen lopen van 100, 1.000 tot 25.000 volgers. “De winkans is ongeveer vijf procent. Op een winnend lot zie je hoeveel volgers je gewonnen hebt met een website en een unieke code. Op die website vul je vervolgens je gebruikersnaam op Instagram of Twitter in. De volgers koop ik bij een bestaand bedrijf die fake followers genereert en verkoopt.”

De eerste winnaar van al die neppe volgers is inmiddels gevallen. “Eerder, tijdens een lezing van mij, hadden we samen met de organisatie op elk stoeltje een kraslot gelegd. Toen won iemand uit het publiek. De host van de avond deed een klein interview met hem. Zijn uiterlijk liet duidelijk zien dat hij hier niet echt heel gelukkig mee was en hij vertelde dat hij nog niet wist of hij het wilde gebruiken. Maar na de lezing kwam hij toch heel enthousiast bij me en vroeg binnen hoeveel dagen hij de volgers ging krijgen. Het is duidelijk iets dat je wil verbergen.”

Foto door Kristof Vrancken

Zelf heeft de internetkunstenaar trouwens ‘gewoon’ 502 volgers op Instagram. “Ik zou het niet zo snel voor mezelf kopen maar ik snap wel dat sommige startups het bijvoorbeeld doen. “Ik denk dat we er meer naar kijken dan we zelf beseffen en dat het ons gedrag zeker wel beïnvloedt. Als een werkgever bijvoorbeeld tussen twee potentiële werknemers twijfelt en ziet dat de een 100 volgers heeft en de ander 45.000, dan kan dat de doorslag geven. Of neem Facebook: je zal eerder een profielfoto liken die al veel likes heeft. Al die nummertjes beïnvloeden ons gedrag.”

Foto door Kristof Vrancken

Foto door Kristof Vrancken

De automaat staat nog tot en met 8 januari in de Stadscampus van de Universiteit Hasselt.