Met deze nieuwe VR-headset voor iPhones kan je virtueel rondlopen zonder kabels

De geliefde iPhone heeft tot nog toe de boot gemist als het aankomt op VR voor smartphones, waardoor de smartphone achterloopt op concurrenten als de Gear VR van Samsung of Daydream van Google. Maar met de release van de nieuwe Bridge-headset van Occipital, is de iPhone ineens een van de meest veelbelovende headsets die we tot nu toe hebben gezien.

Het concept is redelijk bekend: je neemt een iPhone 6, 6s, of 7, schuift deze in de voorkant van de headset en zet het hele ding op je hoofd. Het is de Structure Sensor van Occipital die het geheel uniek maakt.

Beeld: Occipital

Met meerdere sensoren en een lens die de kijkhoek verbreedt naar 120 graden, maakt de headset een gedetailleerde kaart van de fysieke objecten in de ruimte. De positionele tracking die daaruit voortvloeit staat kijkers toe om een vorm van mixed reality te ervaren waarin de werkelijke ruimte wordt weergegeven als virtuele ruimte. Daarin kan je als gebruiker interacteren met objecten. Het lijkt hiermee als een samensmelting van de HTC Vive en de Microsoft HoloLens in een. Het is geen perfecte samensmelting – de headset is vrij groot, en kan enkel een resolutie van 640×480 voor elk oog weergeven – maar het komt dichtbij genoeg om aandacht te trekken.

De Bridge werkt op een accu en kan als een traditionele vr-headset functioneren – en dan eentje waarbij gebruikers door virtuele ruimtes kunnen bewegen zonder over kabels te struikelen. Maar de mogelijkheden liggen vooral in mixed reality.

Om die mogelijkheden te tonen, verschijnt de headset met een app waarin Bridget, een virtuele robot, een balletje apporteert tussen de tafels en stoelen van de ruimte waar je je in bevindt. Bridget kan ook portals openen waardoor je kan kijken in een boekwinkel of uit een ruimteschip. Natuurlijk wil Occipital nog veel meer creatieve toepassingen van Bridget en hun Bridge Engine zien van andere ontwikkelaars. Ze hebben dus een development kit met een Unity-plugin waarmee ontwikkelaars de tracking van Bridge kunnen inbouwen in hun nieuwe of bestaande apps. Jeff Powers, de CEO, ziet daar veel toepassingen voor.

Beeld: Occipital

“Mixed reality staat ons toe om bekende omgevingen op nieuwe manieren te bekijken,” schreef Powers in een mail. “Educatieve ontwikkelaars kunnen een mixed reality-app maken waarin de eerste vijf presidenten bij je in de woonkamer zitten. Zo zou geschiednis leren veel leuker en persoonlijker kunnen. Een ander idee is het bouwen van een soort Rube Goldberg-app die plaatsvindt in je huis, waarin je objecten om je heen kan gebruiken om (virtuele) lol te hebben en tegelijkertijd leren over natuurkunde en machines.”

Hij stelt zich ook voor dat de headset gebruikt kan worden op dezelfde manier als Microsoft de HoloLens in wil zetten in de International Space Station. “Instructies over hoe je iets moet bedienen, verschijnen automatisch als je er naar kijkt.” Power gelooft verder dat het gebruik van de camera in plaats van transparant glas significante voordelen biedt boven de headset van Microsoft.

Beeld: Occipital

“We kunnen de wereld om je heen compleet veranderen, in plaats van een laagje informatie erbovenop te leggen,” schreef hij. “Met andere woorden kunnen wij zowel aftrekken als optellen, wat betekent dat je een muur compleet kan laten veranderen en een gebruiker door een portal kan lopen naar een complete VR-omgeving. En omdat we een iPhone gebruiken, is Bridge een stuk goedkoper en is het een makkelijke manier voor ontwikkelaars om ervaring op te doen zonder een heftige investering.”

“Een stuk goedkoper,” is in dit geval $499 voor de nieuwe Explorer Edition, die komt met een headset, een Bluetooth-controller, de Bridget-app en wat andere software. In maart komt Occipital echter met de ‘Standaard’-versie die $399 gaat kosten. Powers wilde natuurlijk niet vertellen of ze al aan een lichtere versie werkten, maar hij zei dat Occipital “zeer geïnteresseerd is om samen te werken met anderen in de industrie om hun VR- en MR-apparaten te ondersteunen,” en dat het bedrijf op het moment een kleinere versie van de 3D-sensor ontwikkelt, die “specifiek voor dit soort producten wordt gemaakt.”

Dat zou veelbelovend kunnen zijn voor toekomst, zei hij.

“De komende jaren is het gebruik van een telefoon voor virtual reality en mixed reality de beste manier om een groot publiek te bereiken, deels dankzij Cardboard en Gear VR,” schreef hij. “Op de langere termijn, als headsets lichter en goedkoper worden, en acceptatie voor de technologie toeneemt, zullen we standalone headsets zien liggen in onze woonkamers en kantoren.”