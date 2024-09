Met deze onbekende features en extensies wordt Spotify veel leuker

Met meer dan dertig miljoen nummers en bijna 1500 genres is het geen wonder dat Spotify de de meestgebruikte muziekapp is over de hele wereld. Een van de belangrijkste features van Spotify is de mogelijkheid om 140 miljoen gebruikers nieuwe muziek te laten ontdekken. Het bedrijf heeft miljoenen in AI-technologie geïnvesteerd om dat mogelijk te maken.

Toch vindt een aantal gebruikers het zoeken naar nieuwe artiesten en afspeellijsten bijhouden met Spotify nogal omslachtig. Maar dat ligt waarschijnlijk meer aan de gebruikers dan aan de app zelf. Door een hele reeks ingebouwde extensies en extensies van derden te gebruiken, kun je als muziekliefhebber het streamen naar een veel hoger niveau tillen.

Verlos jezelf van de suggesties van Spotify en maak je eigen playlisttools

Afspeellijsten zijn zonder twijfel het belangrijkste aan Spotify. Als ze goed bijgehouden zijn, zorgen ze voor de juiste muzikale achtergrond voor elk moment in je leven. Maar het kost tijd en moeite om een afspeellijst handmatig samen te stellen of de nummers door te bladeren die Spotify je aanraadt. Maar zo hóéft het niet te zijn, als je het probleem gestructureerd aanpakt en een paar slimme tools gebruikt. Je hebt straks in een paar minuten de sickste afspeellijsten.

Met Smarter Playlists, een browserextensie voor Spotify, kun je je afspeellijsten maken en customizen. Het is bizar simpel: kies waar je je nummers vandaan wil halen, bijvoorbeeld Artist Radio, een album, of een bestaande afspeellijst. Kies vervolgens een filter om te bepalen welke nummers er absoluut niet in mogen komen. Dat kan zijn omdat ze te snel zijn, niet dansbaar genoeg, of te kort. Je kunt ook bepalen hoeveel nummers per bron je in je afspeellijst op wil nemen.

Je kunt daarna kiezen hoe verschillende bronnen in je afspeellijst moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld door één nummer per bron erin op te nemen. Als de afspeellijst eenmaal klaar is, kun je hem importeren en opslaan in Spotify. Je kunt ook nieuwe variaties op dezelfde afspeellijst maken met de “conditionals”-tool aan de linkerkant van het menu. Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat een bepaalde artiest in het weekend nooit in je afspeellijst verschijnt.

Orde, orde: Geef je afspeellijsten wat meer emotie, maak ze wat dansbaarder, of gewoon lekker hard

Je kunt je afspeellijsten sorteren en per thema uitbreiden met de Sort Your Music-tool. Net als Smarter Playlists is deze tool ontworpen door een van de ontwikkelaars van Spotify, Paul Lamere. Deze tool kan echt heel veel, voornamelijk omdat Sort Your Music wordt aangedreven door het intelligente muziekplatform The Echo Nest.

De algoritmes van The Echo Nest hebben informatie van meer dan 1,3 miljard datapunten en kunnen ieder nummer op Spotify analyseren aan de hand van bepaalde parameters. Je kunt afspeellijsten samenstellen op basis van kenmerken waarvan je niet eens wist dat Spotify ze bijhield of dat je er bij kunt, zoals:

Beats per minuut (BPM): het tempo van een nummer

Energie: Echo Nest meet hoe energiek een nummer is

Dansbaarheid

Volume

Valentie: hoe positief de stemming van een nummer is

Lengte

Akoestiek

Populariteit: een kenmerk gemeten door het eigen algoritme van Spotify dat de populariteit van een recent nummer bepaalt

Met Sort Your Music kun je Echo Nest je afspeellijst laten beïnvloeden en je nummers organiseren aan de hand van al deze parameters. Als je besluit je afspeellijsten anders in te richten, worden ze nooit overschreven, maar opgeslagen als kopie.

Als je eenmaal je eigen afspeellijsten gemaakt hebt of nieuwe hebt bijgewerkt, kun je je muziek organiseren met de Organize Your Music-tool. Je kunt ook filters in zoekopdrachten gebruiken waarmee je de datum kunt zien waarop je een nummer in een afspeellijst hebt gezet, of wanneer het nummer gemaakt is. Laat Spotify alleen nummers tonen in een bepaald genre, of je nummers organiseren aan de hand van hoe populair ze zijn. Aangezien Organize Your Music ook de instellingen van The Echo Nest gebruikt, kun je je nummers ook indelen op de sfeer of het timbre. Als bonus kun je ook filters samenvoegen en ze als graphics met allemaal kleurtjes bekijken.

Screenshot: Organize your Music

Stuur geheime berichten via afspeellijsten

Een afspeellijst kan meer zijn dan de nummers die erin staan. Met Acrostify kun je automatisch afspeellijsten aanmaken met een geheime boodschap, waarbij de eerste letters van elk nummer de woorden vormen. Ideaal voor een 80’s mixtape voor je geliefde.

Vind betere nieuwe muziek en maak het wel leuk

Spotify stelt steeds maar twintig nieuwe artiesten voor die op je huidige favorieten lijken, wat we veel te weinig vinden. Gelukkig is er het Spotify Artist Network, ontworpen door Bernhard Rieder, docent New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam.

Op een speelse manier kun je nieuwe artiesten ontdekken en verkennen op basis van je favoriete muzikanten. Het ziet er ook nog eens ontzettend mooi uit: het visualiseert een heel netwerk van vergelijkbare artiesten en het laat je ook zien hoe populair ze op het moment zijn op Spotify.

Screenshot: Spotify Artist Network

De tool Artist Explorer is vergelijkbaar, maar laat naast de artiesten ook nog eens de populariteit van maximaal tien nummers zien.

Spotify al verschillende manieren heeft om nieuwe muziek te ontdekken, maar toch is er altijd ruimte voor verbetering. De “Your Mixtape”functionaliteit shuffelt willekeurige bekende muziek en de “Discover Weekly”-afspeellijst zorgt ervoor dat iedere muziekliefhebber nieuwe dingen kan vinden, maar veel mensen klagen over het gebrek aan nieuwe inspiratie.

Gelukkig heeft Redditor hjbardenhagen een manier gevonden om dit te omzeilen. Spotify-gebruikers met Last.fm accounts – in de hoogtijdagen waren dat er zo’n 40 miljoen – kunnen hun luistergeschiedenis van Last.fm in Spotify importeren met Spotlistr. Hjbardenhagen is ervan overtuigd dat dit voorkomt dat je Last.fm geschiedenis in je “Discover Weekly”-lijst opduikt.

Last but not least, is er de tool die je altijd nieuwe muziek helpt vinden: Forgotify, een database met alle zielige liedjes op Spotify die nog nooit door iemand zijn afgespeeld.

Nooit meer zoeken: verlos jezelf van de irritantste functionaliteiten van Spotify

Niets haalt Spotify-gebruikers zo erg het bloed onder de nagels vandaan als de zoekfunctie van de app en de bizarre zoekresultaten die je krijgt. Gelukkig is het vrij makkelijk om je zoekopdrachten uit te breiden met handige termen als “artist:”, “year:”, of “label:”. Er is ook een overzicht van al deze zoektermen en wat ze doen.

De muziekwereld ligt aan je vingers: De belangrijkste sneltoetsen voor Spotify

Screenshot: support.spotify.com

Hoe verwarrend het dashboard en menu ook lijken, deze shortcuts zijn heel handig. Hier vind je een volledige lijst met shortcuts om je tijd (en zenuwinzinkingen) te besparen.