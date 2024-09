Met deze slipjeswekker word je altijd wakker op je hoogtepunt

Stel dat je een zware dag voor de boeg hebt: een belangrijk gesprek met je baas, een hele dag colleges. Dan is het toch een fijn idee dat je, voordat al die verplichtingen beginnen, nog even een moment voor jezelf kunt hebben? En dan heb ik het niet over een ochtendkoffie of een warme douche. We presenteren: Little Rooster, een nieuwe wekker die je wakker maakt met een orgasme.

Het motto van de Little Rooster is ‘Sleep Well, Wake Sexy’. Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over een loeihard alarm, want het alarm start in de vorm van een milde vibratie, die automatisch sterker wordt en gemakkelijk gestopt kan worden. Als je de wekker eenmaal hebt ingesteld, dan kan je de Little Rooster discreet in je onderbroek schuiven en wakker worden met een aangename verrassing. En ja, net als andere wekkers, heeft ook deze een snoozefunctie, indien je behoefte hebt aan nog een orgasme. Het dingetje kost rond de 75 euro en is hier te koop.

Het bedrijf werkt overigens nu ook aan een Little Rooster for Men, al is nog niet helemaal duidelijk welke vorm deze onderbroekwekker zal hebben. We houden je op de hoogte.