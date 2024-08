Met deze tech kun je tijdens jouw corona-studententijd overal werken buiten school

Studeren is hartstikke leerzaam. Je leert bijvoorbeeld hoe hoog je de afwas kan stapelen voordat alles aan diggelen valt. Of hoe lang je kunt overleven op een dieet van chips en knakworst. En als alles goed gaat, steek je ook nog wat op van alle uren in de studieboeken. Het grootste nadeel van je nieuw verworven zelfstandigheid als student, is dat je wel af en toe naar college moet. Zweterige collegezalen horen nou eenmaal bij het studentenleven. Maar door corona is de kans klein dat jij dit jaar veel tijd op op een echte collegebank doorbrengt. Studeren zul je vaak ergens anders doen. Maar geen stress, want wij hebben drie HP-laptops voor je op een rijtje gezet waarmee je kunt chillen, werken of studeren – waar je ook bent.

De laptop die met jou mee beweegt

Online college volgen kan overal, dus waarom niet onderuit gezakt in de diepste kreukels van je bank? Of languit op het strand, met het zand tussen je tenen? De HP Pavilion X360 14 beweegt met jou mee, in plaats van andersom. Hij is dun, licht en het scherm draait 360 graden. Dat is natuurlijk ideaal voor de flexibele student, want je neemt hem overal mee naartoe. Terwijl je anders je rug krom zeult met een tas vol boeken op weg naar de uni, druk je nu alleen deze lichtgewicht laptop in je tas en je bent weg. Zo kun je overal aan essays tikken in de laptopstand – zelfs tot diep in de nacht, want er zit verlichting in het toetsenbord. En je kunt overal presenteren met de tabletstand of hoorcolleges kijken in de omgekeerde stand. Als je even klaar bent met studeren, is de tentstand ideaal om in een goede serie te duiken, waar je dankzij het goede geluid van B&O direct helemaal in zit. In welke houding je laptop ook staat, je ontgrendelt hem met je vinger. Doordat hij 3D-vingerafdruktechnologie heeft kun je zelfs veilig online betalen met je vinger. Maar pas op: online je stufi erdoorheen jassen tijdens college is daardoor wel heel makkelijk!

De laptop die werkt op lichtsnelheid

Oké, hij werkt gewoon op stroom natuurlijk, niet op lichtsnelheid. Maar de HP Pavilion 15 is wel retesnel. En juist omdat je de komende maanden heel wat uren achter je laptop slijt, kan dat maar beter een snelle zijn. Waar je ook bent, je kunt met de HP Pavilion 15 binnen no time aan de slag. Heb je een deadline over het hoofd gezien? Of was je vergeten dat je online een verjaardag zou vieren? Geen probleem. De razendsnelle SSD-schijf is in een flits opgestart. De webcam herkent zelfs jouw gezicht, dus een wachtwoord intypen is verleden tijd. Zo ben je digitaal overal bij, terwijl je ondertussen lekker de natuur in trekt. Er zitten zelfs speakers van B&O in je laptop, dus een digitaal feestje met je studiegenoten klinkt levensecht.

De laptop zonder heimwee

Niets vervelender dan reizen met een laptop zonder prik. Maar met de HP Envy X360 15 in je tas heb je eerder heimwee dan een lege batterij. Door de accuduur tot 16(!) uur kun je echt overal naartoe zonder tussendoor op te laden. Zo kijk je ineens al je hoorcolleges terug vanuit een knusse berghut in Noord-Italië. Zelfs tijdens een lockdown in je kamer sleep je jezelf door twee volledige seizoenen van Friends, zonder één keer te hoeven grabbelen naar de oplader. De Envy 15 X360 heeft een minimalistisch design, maar vergis je niet. Deze lichtgewicht, aluminium laptop heeft heel wat onder de motorkap. Van videobewerking tot zware grafische programma’s als Autocad – hij kan het aan. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een rokende hoop plastic als je je nieuwste vakantievideo probeert te renderen. Vergeet alleen niet om af en toe ook nog te studeren, tussen al dat reizen door.

Met een goede laptop gaan de collegezalen jou missen dit jaar, want jij kunt overal aan de slag. Sta jij op het punt om dit jaar te gaan studeren? Of pak je de draad weer op? Ga dan eerst nog even naar de dichtstbijzijnde MediaMarkt, want zij hebben dikke aanbiedingen op de laptops van HP. Bovendien krijg je tijdens de actieperiode ook nog een gratis skin bij je hagelnieuwe Windows 10-laptop, zodat je hem helemaal kunt personaliseren naar jouw eigen unieke stijl. Check het hier.