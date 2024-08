Met deze tips word je beter in sexten

Kies je openingszin zorgvuldig

Haast je niet. Zelfs als je botergeil bent en je er al de hele dag over na hebt gedacht, hou je hoofd koel. Een goede openingszin die ik zelf leuk vind is er eentje met een referentie naar een eerdere neuksessie die je met die persoon hebt gehad, of iets als “vertel me over de beste seks die je ooit hebt gehad”, of “ik ben zo geil dat ik niet kan ophouden met nadenken over de seks die we toen hebben gehad…” Als je nog geen seks met de persoon in kwestie hebt gehad kun je wellicht een verleidelijke foto sturen en een bericht als “ik heb veel over je nagedacht..” Laat de ander de leiding nemen en kijk of ze mee willen spelen voordat je jezelf in het diepe gooit.

Sext zoals je praat

Iets wat we allemaal kunnen leren van de sexts van Adam Levine is dat je geen woorden moet gebruiken die je in het dagelijks leven ook niet gebruikt. Als je in het echt niet iets als “je lichaam is echt absurd” zou zeggen, dan hoeft het misschien ook niet in een bericht.

Videos by VICE

Notitie over dickpics

Er is een tijd en een plaats voor dickpics, of zelfs een smaakvolle rukvideo – maar als opener is het goed schrikken. Je moet me eerst een beetje opgewonden krijgen voordat je me je lul vanuit een vrij matige hoek laat zien, of wachten tot je erom wordt gevraagd. Meiden willen het soms wel eens zien! De context moest gewoon juist zijn.

Ik heb het al eerder gezegd, maar zoom alsjeblieft een beetje uit als je een dickpic maakt. Ik kijk graag naar het hele lichaam als iemand net uit de douche is gekomen ofzo. Dat is veel sexier dan een duidelijk lang niet gestofzogen slaapkamervloer op de achtergrond. Hetzelfde geldt voor video’s. Soms stuurt een gozer je een video waarin hij aan het rukken is en gewoon op zijn buik klaarkomt, en dan kan ik alleen maar denken: wat komt er nu? Moet je nu half voorovergebogen naar de wc rennen? Het doet de sfeer niet bepaald ten goede.

Wees niet lui

Als je met een naaktfoto gezegend wordt, reageer dan niet alleen met een paar emoji’s. We willen op z’n minst een kleine alinea ontvangen! Ik wil weten welke dingen je het geilst vindt, welke dingen je ons als eerste uit wil zien trekken, wat je met me wilt doen… ik ben een fervent emoji-gebruiker, maar met een luttele harten-oogjes-emoji ga je niet ver komen. Doe eens beter je best.

Wees gedetailleerd

De beste sexts die ik ooit heb ontvangen waren erg beschrijvend. Hoe zou je iemand uitkleden? Waar wil je ze overheen buigen? Gebruik zoveel mogelijk detail als je een beeld schetst, het is oprecht erg leuk. Je kunt fantasieën creeëren die je altijd al hebt willen uitleven, maar waar je nog nooit de kans voor hebt gehad. Dit is ook een goede optie als je je niet zo comfortabel voelt met het sturen van foto’s, of als je geil bent maar ook apestoned in een bevlekte trui op de bank ligt. Laat dat je er niet van weerhouden om te beschrijven wat voor ondergoed je aanhebt, hoe je je voelt, waar je jezelf aanraakt of waar je aangeraakt wil worden.

Wees jezelf

Misschien ben je een beetje verlegen of ongemakkelijk als het op dirty talk aankomt. Als puntje bij paaltje komt kan het moeilijk zijn om iets toepasselijks te zeggen, en die druk van “oh shit, wat zeg ik nu?” kan je helemaal uit de ervaring trekken. Maar je hoeft dingen niet te forceren. Soms, als ik het even niet weet, stuur ik een stembericht waarin ik mezelf aanraak en kreun, en dat werkt meestal erg goed! Een kleine video kan ook nooit kwaad.

Geef je partner instructies

Een hoop gozers vragen aftrekinstructies (JOI) aan op OnlyFans en het is supergeil. Zelfs als vrouw heb ik porno met JOI gekeken. Als je partner een onderdanige kant heeft zullen ze hier van uit hun dak gaan! Het is echt heel opwindend om te weten dat je iemand tot een orgasme brengt. En als je er niet zo zelfverzekerd over bent om het zelf te doen kun je het je partner laten overnemen – je kunt stemberichten terug sturen waarin je laat weten hoeveel je geniet van wat ze je vertellen.

Stuur pornolinks

Iets anders wat ik leuk vind is pornolinks sturen met scenario’s die ik graag zou naspelen zodat we er samen over kunnen praten – dit is echt heel geil, probeer het eens. Het is altijd een goede optie als je even niet hebt gesext of je jezelf niet heel seksueel welbespraakt voelt. Het geeft je iets meer om over te praten dan “ik wil je pik tevoorschijn halen en hem zuigen”.

Stap niet te ver uit je comfortzone

Sexten is een goeie manier om brutaal te zijn met hoe je zou willen dat seks zou gaan. Als je partner je niet genoeg voldoening geeft is dit een uitstekende kans om eens haarfijn uit te leggen op welke manier ze je kunnen opwinden en hun werkwijzen in de slaapkamer kunnen verbeteren.

Tegelijkertijd wil je ook geen toetsenbordkrijger zijn en doen alsof je van beestachtige seks houdt terwijl je in het echt absoluut zou terugkrabbelen, Dit is met name een risico voor meiden! We zijn altijd zo van, oh mijn god, ja, ik wil een trio, bind me vast, spuug op me, ik heb al in geen tijden anaal gedaan… Als dat allemaal niet je ding is en je op dat moment gewoon mokergeil was, laat dat dan wel tijdig aan de partner weten voordat jullie weer het bed in duiken!

Vermijd dronken sexten als de pest

Ik ben wel eens wakker geworden met abrupte berichten van mensen die me vertellen dat ze een dolfijne relatie hebben, of om mijn as gecringed van berichten die ik naar mensen heb gestuurd, zoals “ik ben zo geil heb je nog hete video’s voor me”. Sinds wanneer ben ik een louche heteroman van middelbare leeftijd? Oeps…

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.