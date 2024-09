Met deze tool kan je elk facebookprofiel begluren

Een Belgische hacker met de fantastische naam Inti De Ceukelaire heeft een tooltje gemaakt waarmee je het profiel kunt bekijken van mensen waar je niet mee bevriend bent.

Het enige dat je hoeft te doen is het facebookprofiel invoeren in zijn tool Stalkscan. De site is niet erg ‘ethisch’ (hij noemt zich een ethisch hacker), maar volgens hem is het “perfect legaal”, en kan “Zuckerberg mij niets maken” zoals hij vanmiddag tegen de Belgische krant De Standaard zei.

Je kan feitelijk alles zien – bijvoorbeeld van je ex-vriend(in) die je ooit ontvriend heeft. Alle foto’s, video’s en statussen die iemand leuk heeft gevonden kan je inzien. Zelfs geheime groepen waar iemand lid van is zijn zichtbaar.

Het voelt niet echt goed om rond te loeren in het profiel van iemand die dat niet wilt. Dus als je niet wil dat mensen jouw foto’s zien, haal ze dan vooral van Facebook af. Inti De Ceukelaire maakt voor zijn website gebruik van de big datatool Graph Search. Facebook lanceerde die aanvankelijk voor iedereen, maar vanwege privacyproblemen werd de functionaliteit al snel weer ingeperkt

Deze 21-jarige ethische hacker manipuleerde overigens eind januari nog een twitterbericht van Donald Trump uit 2012. Het was een aankondiging van een toespraak in een conventiecentrum. Maar sinds 23 januari verspreidt de Amerikaanse president een Aalsters carnavalsliedje over Russische prostituees bij zijn 21 miljoen volgers.