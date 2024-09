Met deze trippy housetrack zet Mark Fader koffie voor Studio Barnhus

Studio Barnhus is het leukste label van het moment: de Zweedse kliek rondom Kornél Kovács, Axel Boman en Pedrodollar brengt koddige house met een knipoog uit, en daarmee staan ze de laatste tijd steeds vaker in de belangstelling. Het album van Kovács is een van de sterkste dance-releases van het jaar, en ook de EP’s van Lukas Nystrand von Unge en MLiR zijn betoverend en tegelijkertijd supergrappig. Aanstaande vrijdag brengt er voor het eerst een Nederlander een EP uit op Studio Barnhus: The Bornian EP van de Rotterdamse Mark Buning, alias Fader. Luister hieronder voor het eerst de trippy, dromerige housetrack Monsooned Malabar. Ik belde even met Buning om het erover te hebben.

THUMP: Hoi Mark! Wat ik zo leuk vind aan Studio Barnhus, is dat er heel veel humor in hun muziek zit. Vind jij dat ook belangrijk?

Mark Buning: Zeker! Ik neem het niet te serieus. Een track moet wel heel goed klinken en werken op de dansvloer, maar liever niet ‘zoals het hoort’. Ik maak me nooit zo druk om wat anderen vinden, ik denk dat ik dat wel gemeen heb met de meeste artiesten van Studio Barnhus.

Hoe kwam je bij Studio Barnhus terecht?

Zes jaar geleden zat ik op de Red Bull Academy met Axel Boman. Je bent er met dertig deelnemers en maar tien studio’s, dus je wordt automatisch gedwongen om samen te werken. Axel en ik hebben weleens samen gejamd, daar is nooit wat concreets uit gekomen. Wel hielden we altijd contact en als hij in Nederland is, ga ik graag kijken. Ik stuurde hem altijd mijn tracks op voor feedback, en deze wilde hij graag uitbrengen.

Leuk! in hun begeleidende tekstje staat: “When he’s not analyzing the bird life outside his studio window or contemplating matters of love, death and office management, Fader enjoys churning out true school electro cuts with a modern edge and some extra fonk.” Is dat zo?

Haha, jazeker. Mijn laatste baan was office manager bij een klein ICT-bedrijfje, Kornél heeft dit heel snel voor de grap opgeschreven. Maar het geeft de humor en pretentieloosheid wel weer van Studio Barnhus.

Daarover gesproken: wat betekent Monsooned Malabar?

Ha! Dat is een koffieboon uit India die ligt te fermenteren tijdens de regentijd, en daardoor superlekker is. Ik dronk liters van deze koffie tijdens het maken van de muziek, en dan schud je de titel zo uit de mouw, en voor je het weet staat het op Studio Barnhus. Ik had helemaal geen idee tijdens het maken van de track: ik had een paar nieuwe plugins en opeens kwam daar deze track uit. Axel had aangegeven dat hij deze track heel tof vond, maar ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat ze hem uitkozen. Ik had hem zó snel gemaakt, dat kon toch niet goed zijn? Maar ja, soms zijn de snelst gemaakte tracks het best.