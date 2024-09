Deze helm kan vaststellen of een totaal verlamde patient ja, of nee denkt

Het is de ergste nachtmerrie van een patiënt: je bent verlamd door een ongeluk of ziekte, en langzamerhand raak je zelfs het vermogen om te knipperen kwijt. Het wordt ook wel het totale of volledige “locked-in-syndroom,” of LIS, genoemd. Maar gelukkig hebben onderzoekers nu een manier gevonden om patiënten met het syndroom weer te laten “praten” – door gewoon aan de woorden te denken.

Totale LIS komt vaak voor bij patiënten in een late fase van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), een progressieve motorneuronziekte die ervoor zorgt dat je niet meer kunt bewegen. Patiënten in deze toestand kunnen niet praten, schrijven, of knipperen om te communiceren.

Beeld: Het Wyss Centrum

Tijdens een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd in PLOS Biology, werd een brein-computer interface in een hoedje op het hoofd van een patiënt geplaatst, waardoor ze kunnen antwoorden op ja-nee vragen door aan de antwoorden te denken. Het hoofdstuk kan vaststellen of een patiënt aan ja of nee denkt door op de veranderingen in de bloedzuurstof niveaus in de hersenen te letten.

Een onderzoeksteam in de VS, Italië, Zwitserland, Duitsland, en China testte de brein-computer interface op vier ALS patiënten in totaal 40 proeven. Ze stelden gemakkelijke vragen met bekende antwoorden om te testen of de interface werkte. In 70 procent van de gevallen kwamen er de juiste antwoorden uit, aldus het verslag.

Onderzoekers vroegen ook aan patiënten of ze tevreden waren met de resultaten, en het grootste bleek dat ook te zijn. Maar de levenskwaliteit kan nog verder vooruitgaan als patiënten aan verzorgers kunnen vertellen hoe ze zich voelen op verschillende momenten, zeiden de onderzoekers.

“Als we deze techniek toegankelijker kunnen maken, kan het een grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een volledig locked-in-syndroom,” zei Niel Birbaumer, een van de auteurs aan het Wyss Centrum voor Bio en Neuroengineering in Geneve, Zwitserland.