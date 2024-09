Met dit nieuwe prototype kun je dingen vastpakken in virtual reality

Voor veel mensen zijn vr-brillen en de bijbehorende apparatuur onbetaalbaar, maar de haptische gadgets die je toestaan om in de virtuele werkelijkheid dingen aan te raken zijn pas echt duur. Die apparaten kosten zoveel dat alleen mensen als Elon Musk nog tot de doelgroep behoren. Maar voor de gewone mens lijkt er nu ook goed nieuws te zijn. Onderzoeker Inrak Choi en zijn collega’s aan het SHAPE lab van Stanford, hebben een haptisch apparaat ontwikkeld waarmee je grijpbewegingen kunt simuleren – op een manier die ooit betaalbaar wordt voor iedereen.

Het heet de “Wolverine“, ongetwijfeld omdat de drie stangen op de drie vingers iets weg hebben van de klauwen van Marvels superheld. Zoals is te zien op het filmpje hieronder, kunnen gebruikers objecten in virtual reality met hun handen aanraken met behulp van energiezuinige remmende schuiven. Het apparaat wordt aangestuurd via Bluetooth, dus gebruikers hebben geen last van allemaal kabels (een probleem voor het gebruik van headsets zoals de HTC Vive) en weegt weinig.

Het ziet er in het echt een beetje onhandig uit, maar in virtual reality is het vast wonderbaarlijk. Probeer bijvoorbeeld een mok thee in virtual reality te pakken en een kleine motor en de schuiven zullen samen werken om jouw vingers vast te zetten aan de randen van de denkbeeldige mok. De vingers kunnen dan dus niet verder knijpen, waardoor het voelt alsof je iets vast hebt. Daarnaast is de Wolverine ook nog eens krachtig en energiezuinig, waardoor het apparaat weinig energie verbruikt om de kracht tussen de drie vingers en de duim te weerstaan en de schuiven te stoppen.

Het team, dat het onderzoek in een recent gepubliceerd paper presenteerde, vertellen niet hoeveel de Wolverine moet gaan kosten. Maar het ding is ongetwijfeld veel betaalbaarder dan een aantal andere pogingen om dingen aan te raken in virtual reality, zoals bijvoorbeeld de oplossing van Scott Devine die we beschreven in juli. Devine gebruikte een Baxter-robot van €25,000 en een HTC Vive om het gevoel van dozen van tafel duwen na te bootsen – niet bepaald goedkoop dus. Los van de relatief lage fabricagekosten, is de Wolverine ook een vooruitgang aangezien de technologie verschillende vormen, aangepast aan elke vinger, kan simuleren.

Veel ontwikkelaars doen de laatste tijd trouwens ongelofelijke dingen met standaardtechnologie. Ik ben nog steeds onder de indruk van de manier waarop Anton Hand de ervaring van het schieten met een AR-15 geweer nabootste in maart. Hij gebruikte alleen de bestaande controllers voor de HTC Vive om moeiteloos complexe bewegingen uit te voeren die eigenlijk alleen mogelijk zijn met een apparaat zoals de Wolverine. Maar met iets als de Wolverine en hele hoop ingewikkeld programmeerwerk voor elk object, kan virtual reality aanzienlijk aantrekkelijker worden dan het nu is.