Dit petje fopt gezichtsherkenning door te doen alsof je Moby bent

Gezichtsherkenningssoftware wordt steeds geavanceerder en duikt op steeds meer plekken op – ik bedoel, je kunt nu zelfs je telefoon ontgrendelen met je kop. Dat is natuurlijk handig en supermakkelijk, maar onderzoekers zijn altijd bezig met dit soort systemen te kraken om ze veiliger te maken. Ze proberen potentiële hacks voor te zijn, dus onderzoeken ze ook wilde ideeën als petjes met infraroodlicht waardoor je eruit ziet als Moby. Je kent hem wel, die kale gast die elektronische muziek maakt.

Afbeelding Zhe Zhou

Beveiligingsonderzoekers van universiteiten in China en Amerika hebben onlangs een artikel gepubliceerd in arXiv hoe makkelijk gezichtsherkenning om de tuin te leiden is. Hun belangrijkste wapen? Infraroodlicht. Dit licht is met het blote oog niet te zien, maar de meeste camera’s pikken het wel op.

Videos by VICE

De onderzoekers monteerden een boel kleine infrarood-led’s op een petje. Hierdoor konden ze allemaal kleine lichtpuntjes op iemands gezicht projecteren om hem onherkenbaar te maken. Maar dat was niet alles, ze konden de gezichtsherkenning ook foppen en laten denken dat de persoon met de led-pet totaal iemand anders was.

Iemand nabootsen was wel een stuk lastiger dan iemand onherkenbaar maken, omdat een foto van een slachtoffer met een neuraal netwerk moest worden geanalyseerd voordat het lukte om iemands gezicht op dat van een andere te projecteren. Om hun theorie te testen, gebruikten de onderzoekers een foto van Moby en drie andere willekeurige mensen.

En wat bleek; het lukte met de led-pet in 70 procent van de gevallen om de software voor de gek te houden. Het was eigenlijk alleen belangrijk dat de nep-Moby een beetje op het slachtoffer leek.

“Op basis van onze bevindingen en test concluderen we dat de huidige gezichtsherkenningstechnieken nog verre van veilig en betrouwbaar zijn,” schreven de onderzoekers. “Er moet meer aandacht besteed worden aan deze infraroodtechnieken.”

Maar dit is niet het enige onderzoek dat laat zijn dat gezichtsherkenning nog niet écht lekker werkt. Een recente studie liet zien dat je met een 3D-geprinte bril heel makkelijk je gezicht onherkenbaar kunt maken. Een ander onderzoek liet zien dat software kan worden misleid met wat eenvoudige stickers. Door ze op stopborden te plakken, kon de software voor de gek gehouden worden en werden ze als snelheidsborden gezien. Wat natuurlijk ontzettend gevaarlijk is voor zelfrijdende auto’s.

Het Moby-onderzoek is dus maar het meest recente voorbeeld in een hele lange rij van griezelige ontwikkelingen. Het is wel belangrijk om even te melden dat dit onderzoek maar klein was en ook nog niet gepeerreviewd is. Toch laat het wel zien wat je met een paar simpele led’s al kunt doen. En voor het geval dat je een pet nog niet creepy genoeg vond: volgens de onderzoekers zijn de led’s ook makkelijk te “verbergen in een paraplu of pruik.”

Maar ik gok dat een pruik niet echt gaat werken als je je als Moby voor wilt doen.