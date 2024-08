Met een drone racer naar Berlijn

Elke dag wacht Dino Joghi (26) ongeduldig tot het eind van de kantoordag, om de hele avond met zijn drone trainingsrondjes te vliegen in een oude parkeergarage. Als er nog meer sponsorgeld de wereld van het drone racen binnenstroomt, kan hij binnenkort zijn salesbaantje opzeggen, maar Joghi wil eerst kijken of het geen hype is.

Twee jaar geleden ging de Amerikaanse sportzender ESPN voor het eerst races uitzenden, al snel gevolgd door Sky Sports in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien valt er binnen het dronen, met dank aan biermerken, speelgoedfabrikanten. electronicaconcerns en banken goed geld te verdienen. Op sommige toernooien kun je een ton winnen als je je nieuwste model drone zonder fatale crashes als eerste over de finishline krijgt. In deze aflevering van de videoserie Nieuw Geld gaan we met Joghi naar een toernooi in Berlijn. We volgen zijn trainingen en races, vragen hem hoe hij zijn geld verdient en hoe hij sponsors binnenhaalt.

