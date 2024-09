Met een tepelbroche op je lijf word je gegarandeerd van Instagram getrapt

A photo posted by Paloma Smith, nipple expert (@octoplum) on Jan 12, 2017 at 3:05pm PST

Als man hoef je je nu niet langer schuldig te voelen over je mannentepels. Met de tepelbroches van Paloma Smith worden we namelijk allemaal van Instagram gegooid. Smith, die op Instagram de artiestennaam Octoplum heeft, is een illustratrice en beeldhouwster die net als vele kunstenaars haar eigen manier vond om het naaktbeleid van Instagram te omzeilen. Ze maakte vrouwentepels na in verschillende vormen, groottes en huidskleuren.

Sommige tepels zijn versierd met lichaamsjuwelen, anderen lekken een beetje moedermelk. Maar haar geniale reeks tepelsculpturen hebben een pinnetje, zodat we allemaal trots op onze borst kunnen spelden.

Videos by VICE

A photo posted by Paloma Smith, nipple expert (@octoplum) on Jan 20, 2017 at 9:24am PST

A photo posted by Paloma Smith, nipple expert (@octoplum) on Jan 13, 2017 at 10:57am PST

Smith, die zichzelf in haar instagrambiografie omschrijft als kunstenaar, feminist en kattenmoeder, verkoopt haar tekeningen op Redbubble en haar sculpturen op Etsy. Over haar tepelbroches zegt ze in haar catalogus, “Hun hele leven lang krijgen vrouwen het gevoel dat hun borsten vuile, zelfs beschamende en geheime lichaamsdelen zijn. Ze zijn te seksueel en niet aantrekkelijk genoeg om gezien te mogen worden.” Haar doel is, zo legt ze uit, om “met deze broches het bestaan van verschillende soorten tepels te vieren: groot, klein, bol, plat, ingedrukt, licht, donker, roze, bruin, met littekens of moedermelk… Noem maar op!”

A photo posted by Paloma Smith, nipple expert (@octoplum) on Jan 19, 2017 at 12:31pm PST

A photo posted by Paloma Smith, nipple expert (@octoplum) on Jan 18, 2017 at 3:33pm PST

Als je op de hoogte van het werk van Octoplum wil blijven kun je terecht op haar Instagram en etsypagina!