Met dit nepnummer houd je opdringerige gasten aan het lijntje

Catcalling is irritant en volledig nutteloos. Zelden komt er uit “hey psst meisje” een boeiend gesprek en het is bijna nooit het begin van een mooie vriendschap. Maar aangezien mensen er toch mee doorgaan, is het handig dat twee jonge Nederlandse ontwerpers, Annebel en Esther, een oplossing hebben voor dit gedrag. In ruil voor de domste openingszin die je ooit gehoord hebt, krijg je van hen een telefoonnummer dat je aan opdringerige catcallers kunt geven. Als ze dan een appje sturen, antwoordt iemand in jouw plaats en houdt diegene de catcaller aan het lijntje.

Het idee van het project Foplinebling ontstond toen Annebel en Esther studeerden in Rotterdam. “Het is opvallend hoe vaak je wordt gecatcalled in Rotterdam,” vertelt Annebel, “En telkens heb ik geen idee hoe ik hiermee moet omgaan. Het is zo awkward.” Samen met Esther besloot ze om op verschillende manieren te reageren op de vervelende mannen. “Telkens als we antwoordden, werd het wel een aardig gesprekje. Toch willen ze op het einde altijd je nummer. Als we ze vertelden dat ze dat niet kregen, werd de sfeer altijd grimmig.”

Hetzelfde kan ook gebeuren als je uitgaat. Als je een leuk gesprek hebt met iemand in de club, kan het ongemakkelijk worden als je vervolgens je nummer niet geeft. Alhoewel je natuurlijk altijd gewoon “nee” moet kunnen zeggen, is het nummer van Foplinebling de ideale oplossing om irritante situaties te vermijden.

Beeld via de Instagram van Annebel & Esther

De mensen die de whatsappjes in jouw plaats beantwoorden variëren. “Een keer hadden we de telefoon aan een oudere vrouw gegeven. Iemand zond haar of ze een ‘hete pikka’ wilde sturen. Zij dacht dat hij Pikachu bedoelde. De man was nogal geïrriteerd en hij stuurde: “Hoezo geef je je nummer aan mensen als je zo dom bent?” Een andere keer beantwoordde een jongen alle berichtjes. Hij verzon de meest absurde verhalen over zijn leven en hield zo mannen aan het lijntje.

Omdat het de bedoeling is dat het nummer geheim blijft, moet je eerst dus een absurde openingszin doorsturen naar hun Facebook of Instagram. Annebel lacht: “Ooit zei een man: “Ken je Villa Achterwerk? Nou, je achterwerk is een villa en ik wil er in.” Het is grappig, maar ook zo dom. Dat soort openingszinnen willen we graag verzamelen.”

Annebel en Esther plaatsen vervolgens al die zinnen op hun website. Ook maken ze een sjaal waar ze dergelijke versierpogingen op naaien. Om de outfit af te werken, ontwerpt het duo joggingbroeken met zinnen erop die je als vrouw graag zou antwoorden bij dergelijke ontmoetingen, zoals “zeg je dit ook tegen je zusje?” of “misschien ruk je te weinig.”

Ik vraag Annebel en Esther of ze denken dat ze op deze manier catcalling de wereld uit helpen. “Met Foplinebling willen we de vrouwen wat macht geven in een situatie waar mannen erg dominant in kunnen zijn. We maken er gewoon iets leuks van.” Door opdringerige catcallers aan het lijntje te houden, pakken de twee vrouwen een vreselijk irritante situatie met een portie humor aan. Woorden die op straat normaal gezien urenlang kunnen nazinderen, verliezen op die manier hun kracht.