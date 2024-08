Met ons panel op Eurosonic leer je hoe je een muziekcarrière opbouwt in 2019

Met Eurosonic Noorderslag voor de boeg hebben we het de komende week weer uitgebreid over de mallemolen van de muziekindustrie. Onze stukken vind je allemaal op een overzichtelijke pagina.

Ik kan onmogelijk raden wat jij gisteravond hebt gedaan, maar ik weet zeker dat het minder overweldigend was dan de woensdagavond van Rimon. Want terwijl zij door Matthijs van Nieuwkerk himself werd uitgeroepen tot een van de meest talentvolle muzikanten van Noorderslag, ging haar clip voor dust in première bij de enorme muzieksite The Fader.

Daarmee vormt ze een prachtig voorbeeld van hoe snel het kan gaan met een muziekcarrière in dit internettijdperk, want vorig jaar tijdens Noorderslag waren er nog weinig mensen die van haar hadden gehoord. Dit terwijl ze nu de aandacht van de internationale pers stevig vastheeft, en dat allemaal volledig onafhankelijk. Hoe ze dat precies heeft gedaan, en hoe jij dat ook kunt doen, is hartstikke geheim. Ha! Grapje natuurlijk! We gaan het precies hierover hebben in het panel dat wij organiseren op de zaterdag van Eurosonic Noorderslag.

En dat doen we niet alleen met Rimon. We spreken ook met Willem de Bruin, over hoe hij jaren geleden samen met Twan van Steenhoven de carrière van The Opposites heeft opgebouwd, en hoe hij nu in een totaal veranderde wereld voor zichzelf opnieuw begint.

Naast Willem en Rimon schuift ook Daniël Nagelkerke aan. Hij was een tijd boeker bij poppodium Patronaat, maar werkt nu al een jaar bij Wolf Bookings, waar hij met een grote groep jonge rappers werkt aan het neerzetten en wegzetten van keiharde liveshows.

Mocht je denken: leuk, Noisey, veel plezier in Groningen, maar ik blijf lekker thuis, dan heb ik ook goed nieuws: het panel is te volgen met een livestream op de facebookpagina van Noisey. Het begint om half twee ’s middags, dus ga alvast klaarzitten.

