Met Rewire valt niet te sollen

Er is iets geks aan de hand met Den Haag. De stad afficheert zich nog altijd graag als rockcity en als popstad, trots leunend op het vroegere succes van grote namen als Golden Earring en Kane, maar wie tegenwoordig in de hofstad een potje rock wil, moet goed zoeken. Zonder het over de duinen te schreeuwen, blinkt Den Haag tegenwoordig uit in exact het tegenovergestelde; met festivals als TodaysArt, State-X en Rewire Festival is de stad een gigantisch podium geworden voor experimentele, tegendraadse muziek met een belangrijke rol voor elektronica.

Van die festivals heeft Rewire de koppositie ingenomen, dat is na de laatste editie afgelopen weekend wel duidelijk. Met verschillende locaties – van poppodium Paard van Troje als hart van het festival tot aan de Lutherse kerk iets verderop – heeft het festival wel iets weg van Le Guess Who, maar echt volledig gaat die vergelijking niet op. En dat komt vooral door de line-up. Die is dit jaar nogal, hoe zal ik het zeggen, overdonderend – in de meest letterlijke zin van het woord. Natuurlijk zijn er uitzonderingen; het optreden van de Poolse Waclaw Zimpel die met elektronica en zijn klarinet optreedt, is speels en vederlicht, en Slowdive is dromerig, maar Rewire is dit jaar toch vooral diep en intens.

