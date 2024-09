Lichtsculpturen veranderen de nacht in een buitenaards landschap

Geometrische objecten verlichten ongerepte landschappen in Lucid, een korte film van het animatie- en projectiecollectief 3hund. Door te spelen met licht veranderen de Duitse kunstenaars de ruwe natuur in vreemde, futuristische werelden. De beelden lijken digitaal gemanipuleerd, maar elk shot in de video is echt; het zijn stuk voor stuk fysieke lichtkunstwerken.

Lucid geeft een mooi overzicht van al die lichtinstallaties. De kunstenaars van 3hund, Friedrich van Schoor en Tarek Mawad, staan bekend om hun vermogen de natuur te veranderen in een betoverend schouwspel van licht. In 2014 creëerden ze voor de film bioluminescent forest een waar sprookjesbos door licht te projecteren op bomen en bladeren. Door juist de afwezigheid van mensen te benadrukken, stellen hun projecten de relatie tussen technologie en natuur en de invloed van industrialisatie ter discussie.

De muziek van Lucid is gecomponeerd door Achim ‘Künstler’ Treu, ook bekend als UFO Hawaii, een Berlijnse componist en geluidsproducer voor film, tv en games. De muziek onderstreept de buitenaardse esthetiek van de film, waardoor het geheel des te mysterieuzer wordt. Bekijk Lucid hieronder:

Bekijk de making-of van Lucid hier.