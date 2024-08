Met wat voor seks verbrand je de meeste calorieën?

Heeft het zin om je af te vragen hoeveel calorieën je verbrandt tijdens de seks? Nee, want seks is een veel te brede term om hier een definitief antwoord op te kunnen geven. Seks is alles van een eenvoudige aftrekbeurt door een openstaande gulp tot volledige geslachtsdeel-in-geslachtsdeel-seks. Maar wat als we het allemaal wat specifieker maken? Het ene soort seks vergt immers meer inspanning dan de ander, en daardoor verbrand je dus ook meer calorieën. Simpel.

Wel beperken we ons tot de klassiekers, want anders zitten we hier overmorgen nog.

Penetratie



Ja, er zijn verschillende standjes, en ja, er is verschil tussen anaal en vaginaal, maar onderzoek van de Universiteit van Minnesota suggereert dat mannen bij een gemiddelde sessie 100 calorieën verbranden en vrouwen 69.

Tot zover geen grote verrassingen. Voor mannen die seks hebben met mannen is er de website van Superdrug, waar je precies kunt uitrekenen hoeveel energie je verbrandt tijdens de seks, gebaseerd op je gewicht, gender en favoriete standje.

Voor de volledigheid heb ik geprobeerd om cijfers te vinden voor seks met een voorbinddildo, maar daar is weinig onderzoek naar gedaan. Je zou ervan uit kunnen gaan dat het niet veel verschilt van seks bij een stelletje met minstens één man.

Pijpen

Volgens een artikel van de zeer gerespecteerde krant The Daily Star kan “een vrouw 100 calorieën per half uur verbranden door orale seks.” Dat is grofweg evenveel als een kwartier op de roeimachine. Het artikel stelt verder dat “seksuoloog Jaiya Kinzbach uit Los Angeles aanraadt om tijdens de daad op te drukken of misschien wat yoga te proberen.”

Nu wil ik niet zomaar seksuoloog Jaiya Kinzbach uit Los Angeles tegenspreken, maar ik kan me weinig dingen voorstellen die zo verontrustend zijn als iemand die push-ups doet tijdens het pijpen. Een andere website die hetzelfde advies geeft voorspelt dat “je partner zowel opgewonden als onder de indruk zal zijn!”

Ik heb een beter idee: doe eerst wat cardio en ga dán iemand pijpen. Lijkt me voor iedereen beter.

Beffen



Er is een overdaad aan informatie te vinden over de voordelen van pijpen, maar als het gaat om beffen blijft het angstvallig stil. Over bias in de wetenschap gesproken! Maar cunnilingus vereist een vergelijkbare hoeveelheid tongbeweging als fellatio, dus het lijkt me logisch dat het een vergelijkbare hoeveelheid calorieën verbrandt.

Het mannenblad Maxim stelt overigens dat het grootste gezondheidsvoordeel van iemand beffen “de warme gloed van altruïsme die je ervan krijgt” is. Haha!

Gebeft of gepijpt worden

Of dit ook calorieën verbrandt hangt er een beetje van af. Je kan er lekker lui bij gaan liggen en de ander al het werk laten doen (en geen calorieën verbranden), of als een gek op het gezicht van je partner gaan zitten rijden (en pak ‘m beet evenveel calorieën verbranden als tijdens een potje missionarissen).

Rimmen

Rimmen mag dan inmiddels best mainstream zijn, maar onafhankelijk academisch onderzoek naar de vraag of het calorieën verbrandt is vooralsnog ver te zoeken. Betaal ik hier zoveel belasting voor?

Aangezien er geen officiële onderzoeken bestaan, heb ik een andere betrouwbare bron gevonden: Reddit. Wat denk je? Niks. Ik vond wel iemand die zich afvroeg hoeveel calorieën je per uur binnen zou krijgen met rimmen, maar dat is weer iets heel anders.

Goed, er is geen onderzoek, dus laten we het erop houden dat je ongetwijfeld wat calorieën verbrandt met rimmen, maar waarschijnlijk niet genoeg om daadwerkelijk impact te hebben op je lichaam.

Wat heb je nu geleerd? Dat seks niet de meest efficiënte manier is om calorieën te verbranden. Dat had je vast al bedacht. Het maakt ook niet uit, want niet alles hoeft productief te zijn. Sommige dingen zijn gewoon leuk en prima zoals ze zijn.