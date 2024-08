Met Woov vind je op Mysteryland alles wat je zoekt

Weinig dingen kunnen een vriendschap of relatie zo in de weg zitten als Pizza Hawaii, slechte adem of een conflicterende muzieksmaak. Zo zat ik laatst bij Lowlands uren met een meisje te keuvelen over de zin van het leven, tot ik erachter kwam dat ze Macklemore de beste rapper ooit vindt. Ik gun deze brok teleurstelling niemand. Gelukkig is dit probleem door de beste mensen van Woov voor eens en altijd de kop ingedrukt. Een van de vele functies van deze festival-app is namelijk dat je a la Tinder gematcht kunt worden met mensen, maar dan gericht op een bepaald festival en je muzieksmaak. Zo is de locatie en het eerste gespreksonderwerp met je toekomstige date op Mysteryland al meteen gedekt.



Maar ook als je niet in de markt bent voor een romantisch festivalavontuur is dit een hele fijne eigenschap van de app. We kennen allemaal het moment dat jij en je vrienden het niet eens kunnen worden over het volgende optreden dat jullie als collectief moeten checken. Laat de wanhopige steenpapierschaar voor wat het is en zoek gewoon wat gelijkgestemden om mee in de moshpit te duiken. En als dat eenmaal achter de rug is en je wil je maten weer terugvinden, kun je dat ook weer doen via Woov.

Naast al dit moois heeft de festival-app nog meer toffe features. Zo krijg je een melding wanneer je je vegetarische shoarma opzij moet zetten om naar je favoriete act te rennen. Daarnaast kun je in de app een pin bij je tent zetten. Zo weet je in één keer welke opwerptent – die letterlijk iedereen heeft – van jou is. Bespaart je weer een paar uur doelloos wandelen over een onderbelicht campingterrein.



Je kunt Woov hier downloaden om helemaal klaar te zijn voor je volgende festival. Dit weekend zorgt Woov op Mysteryland voor een wereldprimeur. Benieuwd wat het is? Download de app en ga naar de Mysteryland-pagina om het te ontdekken.