Met ‘Youth Portal’ wil Facebook tieners laten zien dat het nog steeds cool is

Maandag lanceerde Facebook hun nieuwe functie Youth Portal, die ze een “een centrale plek voor tieners” noemen. Het ontwerp doet denken aan de manier waarop volwassenen tegen kinderen praten: je ziet allerlei infantiele animaties, domme metaforen en de kinders worden op niet zo subtiele wijze terechtgewezen op hun online gedrag. En Facebook zou Facebook niet zijn als ze niet in kleine lettertjes vertelden dat ze iedereens data op nogal ongure manieren mogen gebruiken.

Voor zover we kunnen zien, is het idee dat Youth Portal dé plek wordt waar de jeugd op Facebook gaat rondhangen. Je vindt er advertenties voor verschillende Facebook-producten; een blog voor tieners; simpele beveiligingstips; en manieren om je Facebook-gebruik te beperken (maar natuurlijk niet hoe je er helemaal mee kunt kappen).

Het Youth Portal is onderdeel van het grotere veiligheidscentrum van Facebook. Hiermee wekt het bedrijf de indruk dat ze de veiligheid van hun jongste gebruikers serieus nemen. Het bevat ook wat opmerkelijke informatie over hoe ze met data omgaan. Er valt te lezen dat Facebook “je inhoud of gegevens niet verkoopt. Dat hebben we nooit gedaan, en dat zullen we nooit doen. Je bent nog steeds de eigenaar van je eigen foto’s en video’s.” Hoewel dat misschien technisch waar is, is het ook nogal onoprecht.

We zullen nooit helemaal zeker weten waarom Facebook juist op dit moment deze functie heeft gelanceerd – het trouwens wel echt een hoog How Do You Do, Fellow Kids-niveau – maar het lijkt erop dat ze hiermee iets willen doen aan de kritiek dat Facebook geen geschikte plek is voor jonge mensen. Het Amerikaanse Congres uitte al zijn zorgen over privacy in de Messenger Kids-app en opvoedkundigen waarschuwden er ook al voor. (Laten we maar niet weer beginnen over dat ene Cambridge Analytica-schandaal.) En we herinneren ons nog maar al te goed dat Facebook adverteerders zou hebben verteld dat ze weten wanneer dat tieners zich “onzeker’ of “waardeloos” voelen.

Natuurlijk gaat Facebook ervan uit dat veel jongeren gebruik maken van het socialmediaplatform, maar er is door de jaren heen al veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dat steeds minder het geval is. Aan de andere kant, nu ze naar verluidt meer dan twee miljard gebruikers hebben, zijn tieners misschien wel niet meer zo belangrijk als vroeger.

