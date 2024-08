Foto’s van oververhitte metalfans en hun opblaasdieren

Als je je nekspieren wil trainen op een belachelijk mooie locatie, kun je maar wat goed naar MetalDays, een metalfestival in het dorpje Tolmin in Slovenië. Een slecht getimede tip, want de 2018-versie van het festival is nét afgelopen. Bands in alle metalgenres – Judas Priest, Hatebreed, Cannibal Corpse – lieten afgelopen week nummers over dood, bloed en slopen door een Sloveense vallei galmen die behalve pittoresk ook bloedheet was. Hittegolven sparen ook Sloveense valleien waar de duisternis wordt gevierd niet, blijkt. Gelukkig ligt aan het festival een kraakheldere rivier van ijskoud gletsjerwater, waarin de hele dag metalheads liggen te dobberen om hun kater en zweetoksels (rocksels) te beteugelen. Komisch bijeffect is dat er, naast fans met Baphomet-shirts en blackmetalverf op hun toet, de hele dag mensen met opblaaseenhoorns en roze opblaasdonuts over het terrein paraderen.

Ik was op het festival omdat Death Alley er optrad, met wie ik mee was, en maakte tijdens hun soundcheck foto’s van de metalvikings en -vikinginnen en hun opblaasdieren.