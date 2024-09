Metallica heeft een nieuwe clip en kondigt hun elfde studioalbum aan

Eindelijk. Metallica is terug met hun eerste nieuwe liedje in acht jaar, en de aankondiging dat er een nieuw album aankomt. Hardwired is de eerste single van het album Hardwired… to Self Destruct, een dubbelalbum dat gepland staat voor 18 november op hun eigen label Blackened Recordings. De track windt er geen doekjes om, en weet genoeg thrashy riffs te plempen in iets meer dan drie minuten.

“Hardwired… vertegenwoordigt de volgende fase in onze reis als Metallica en we zijn verheugd om het met je te kunnen delen,” schreef de band op hun website.

Videos by VICE

Hardwired… is het elfde studioalbum van Metallica, en is de opvolger van Death Magnetic uit 2008. De nieuwe plaat wordt geproduceerd door Greg Fidelman, die ook aan Death Magnetic werkte, en Lulu, de samenwerking met Lou Reed uit 2011. James Hetfield en Lars Ulrich produceerden ook mee aan de plaat. Hardwired… is nu alvast te bestellen via Metallica.com op dubbel-cd, vinyl, digitaal en een luxe versie met de riffs waar het album op gebaseerd is erbij.



Kijk hieronder de video voor Hardwired en check de volledige tracklist voor Hardwired… to Self Destruct hieronder:

Hardwired… tracklist:

CD 1

1. Hardwired

2. Atlas, Rise!

3. Now That We’re Dead

4. Moth Into Flame

5. Am I Savage?

6. Halo On Fire

CD 2

1. Confusion

2. Dream No More

3. ManUNkind

4. Here Comes Revenge

5. Murder One

6. Spit Out The Bone

CD 3 (Deluxe Edition)

1. Lords Of Summer

2. Riff Charge (Riff Origins)

3. N.W.O.B.H.M. A.T.M. (Riff Origins)

4. Tin Shot (Riff Origins)

5. Plow (Riff Origins)

6. Sawblade (Riff Origins)

7. RIP (Riff Origins)

8. Lima (Riff Origins)

9. 91 (Riff Origins)

10. MTO (Riff Origins)

11. RL72 (Riff Origins)

12. Frankenstein (Riff Origins)

13. CHI (Riff Origins)

14. X Dust (Riff Origins)