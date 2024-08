Een nieuw pilletje met meth en heroïne is razend populair in Afghanistan

De drug is de eerste in zijn soort omdat er meth en opioïden in zitten en het is erg populair in Afghanistan.

VN-drugsdeskundigen hebben gewaarschuwd dat pillen die op straat worden verkocht als “tablet K” een nieuw tijdperk inluiden in de productie van verdovende middelen, omdat sommige van deze pillen zowel stimulerende middelen als downers bevatten. De tablet vergroot de goedkope markt voor synthetische drugs waar veelal de armste bevolkingsgroepen in de wereld hun drugs inkopen.

Tablet K’s zien eruit als slecht gemaakte, kleurrijke ecstasy-pillen en worden verkocht voor tussen de 3,50 en 14 euro per stuk. Naast het gebruikelijke allegaartje van gimmicky logo’s, zoals het hoofd van Donald Trump, Rolex en Tesla, zit op sommige pillen een stempel met de naam van de Netflix-serie La Casa De Papel (Money Heist) met een gemaskerd gezicht uit de show op de achterkant.

De pillen zijn sinds 2016 populair, vooral onder jonge Afghanen. Desondanks weten weinig mensen wat er in de pillen zit.

Maar dat veranderde dinsdag toen het VN Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding een forensische analyse publiceerde van 536 K-pillen die in 2020 en 2021 in Afghanistan op straat in beslag waren genomen. Daaruit bleek dat de drugs weliswaar onder één merknaam werd verkocht, maar de inhoud viel uiteen in drie soorten drugs-combinaties.

42 procent van de geteste pillen bevatte voornamelijk meth, 23 procent voornamelijk MDMA, en 32 procent bevatte een verrassend mengsel van metamfetamine en opioïden. De opioïden waren meestal heroïne, maar soms ook tramadol, een synthetische opioïde pijnstiller.

De MDMA-pillen werden doorgaans voor een hogere prijs verkocht dan die met meth of heroïne. Volgens het VN-rapport is er geen duidelijk verband tussen de visuele hoedanigheid van de tabletten en de aanwezigheid van een bepaalde drug. Mensen die tablet K kopen, kunnen geluk of pech hebben, en ze kunnen high worden van meth, MDMA of een combinatie van meth en heroïne. Een op de tien pillen bevatte ook sildenafil, dat wordt verkocht onder de merknaam Viagra.

“De aanwezigheid van een illegaal drugsproduct in tabletvorm dat zowel metamfetamine als opioïden bevat, heeft gevolgen voor het begrip van drugsgebruik en -aanbod in Afghanistan en daarbuiten,” aldus het rapport. “De identificatie van opioïden in een groot aantal monsters [die metamfetamine bevatten] was onverwacht.”

Het mengen van stimulerende en kalmerende drugs in dezelfde trip is iets wat heroïnegebruikers al tientallen jaren doen met ‘speedballs’, ze kopen cocaïne of crack en heroïne, en injecteren of snuiven ze beide tegelijk. Ook al werken de drugs in tegengestelde ‘richtingen’ van elkaar, ze kunnen wel een extremere high laten ontstaan doordat, zoals studies hebben aangetoond, een speedbal de normale effecten van beide drugs kan versterken. Stimulerende en kalmerende middelen worden ook gemengd in Red Bull en wodka’s of espresso martinis.

Maar drugsonderzoekers die met VICE spraken, zeiden dat zij nog niet eerder een kant-en-klaar product waren tegengekomen met deze twee soorten high.

Tabletten met de naam van de Netflix-serie La Casa De Papel (Money Heist) erop. Foto: United Nations Office on Drugs and Crime

“Ik heb nog niet eerder gehoord van dit soort drugscombinaties in tabletten op Europese drugsmarkten of elders,” zei Andrew Cunningham, hoofd drugsmarkten en criminaliteit bij het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Hij zei dat dit soort pillen “tot nu toe een plaatselijk verschijnsel op de Afghaanse drugsmarkten” leken te zijn en dat het waarschijnlijk ging om goedkope producten gericht op de Afghaanse bevolking.

Tussen maart 2020 en maart 2021 hebben Afghaanse ambtenaren 80 kg van de tabletten (ongeveer 160.000 individuele pillen) in beslag genomen, het dubbele van het jaar daarvoor. In 2020 bleek uit een enquête onder jongeren dat het gebruik van tablet K voor het eerst hoger lag dan dat van metamfetamine, een populaire drug in Afghanistan, dat een productiehub is voor metamfetamine.

Volgens het rapport worden tablet K’s aangetroffen in stedelijke en plattelandsgebieden in Afghanistan, met een hoog gebruik in de oostelijke (grenzend aan Pakistan) en noordoostelijke (grenzend aan Tadzjikistan) regio’s, waar de drug twee- tot driemaal vaker voorkomt dan gemiddeld. Er zijn tablet K productiefaciliteiten ontdekt in Kabul en Kunduz, maar de pillen worden ook vanuit Peshawar in Pakistan en Tadzjikistan verhandeld.

Uit een analyse bleek dat tablet K in totaal 26 verschillende stoffen bevat. Naast meth, heroïne en MDMA vonden de analisten een overvloed aan goedkope farmaceutische producten, zoals cafeïne, carisoprodol (een spierverslapper), chloorfeniramine en difenhydramine (antihistaminica), dextromethorfan (een hoestonderdrukker), propranolol (een bètablokker), diazepam, sildenafil, paracetamol, tramadol, chloroquine (een anti-malariamedicijn), en tinidazol (een antibacterieel medicijn).

“Afghanistan lijkt niet langer een onwaarschijnlijke plaats voor de productie van synthetische drugs en het is het laatste voorbeeld van een grotendeels plantaardige drugseconomie die de productie van synthetische drugs meer en meer omarmt,” aldus het rapport.

