Metro Boomin trakteert op een nieuwe track met Travis Scott

Metro Boomin werd dit weekend 24 jaar oud, en om dat te vieren trakteert hij op een nieuwe track met daarop Travis Scott. Het is niet de eerste keer dat de twee samenwerken: Blue Pill kan worden toegevoegd aan het lijstje Mamacita, Skyfall, en 3500 – allemaal tracks die menig huisfeestje en club in lichtelaaie zetten.

De producer uit Atlanta is nog altijd bezig met zijn nieuwe album, en als we een beetje op zijn laatste tracks No Complaints en nu Blue Pill af mogen gaan, wordt dat zeker een deelnemer aan het altijd belangrijke Noiseys ‘Beste Albums Van Het Jaar’-lijstje. Geef Metro nog een verlate verjaardagswens en luister zijn cadeautje aan ons hieronder.