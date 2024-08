Mexicaanse aardappelen met chorizo en feta

Porties: 2-4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten

4 grote vastkokende aardappels (zo’n 700 gram in totaal), geschild en in blokjes

60 gram ongezouten roomboter

30 ml olijfolie

250 gram chorizo, in stukjes

5 knoflooktenen, fijngehakt

1 jalapeño, fijngehakt (ligt tegenwoordig vaak bij de verse groenten in de supermarkt)

1 witte ui, gesnipperd

1 of 2 bosuitjes, het groene en witte gedeelte in dunne ringen

halve bos koriander, fijngehakt

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

60 gram milde feta (de gerijpte versie is te zout), verkruimeld

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Kook de aardappelblokjes in een pan met een klein laagje water met royaal zout. Kook ze in ongeveer 10 minuten gaar, haal de blokjes uit de pan met een schuimspaan en laat ze afkoelen op een bakplaat bekleed met bakpapier.

2. Zet een grote koekenpan met dikke bodem op middelhoog vuur en laat hier de olie en boter in smelten. Doe de chorizo in de pan en bak ze al roerend uit tot het vlees knapperig is, in ongeveer 5 minuten. Doe de knoflook, jalapeño en ui bij het vlees en bak laat deze al roerend licht karameliseren in ongeveer 10 minuten. Doe de gekookte aardappelblokjes in de pan en bak al omscheppende in 6 minuten knapperig en goudbruin. Roer er nu de bosui en koriander door.

3. Breng het gerecht op smaak met zout en peper, garneer met de verkruimelde feta.