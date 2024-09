Hartige Mexicaanse oreganokoekjes

Porties: 7

Voorbereiden: 15 minuten

Videos by VICE

Totaal: 35 minuten

Ingrediënten

voor de koekjes:

375 g witte bloem, plus een beetje extra om te poederen

15 g bakpoeder

4 g kosherzout

1 theelepel Mexicaanse oregano

100 g ongezouten boter, bevroren en geraspt (hou ‘m bevroren tot vlak voor gebruik)

200 ml volle melk

voor de chorizojus:

15 g ongezouten boter

500 g gedroogde chorizo, gesneden in plakjes van 1 cm dik

25 g bloem

500 ml volle melk

125 ml crème fraîche

kosherzout en versgemalen peper, naar smaak

voor het serveren:

cotija-kaas of gewone Gouda

verse koriander

Bereidingswijze

1. Maak de koekjes: verhit de oven tot 230°C. Meng de bloem met het bakpoeder, zout en oregano. Voeg de boter toe en meng totdat je kruimels ter grote van erwtjes verkrijgt. Voeg de melk toe en mix tot het geheel eenzelfde kleur heeft. Let op: mix niet langer dan nodig.

2. Leg het deeg op een met wat bloem bedekt oppervlak. Rol het deeg uit tot een platte rechthoek van ongeveer 2 centimeter dik en vouw deze dubbel. Herhaal dit proces 5 of 6 keer. Rol het deeg daarna weer tot een rechthoek en snij met een rond koekvormpje de koekjes uit. Zorg ervoor dat je de de vorm er recht omhoog uithaalt, zonder heen en weer te bewegen (dit zorgt ervoor dat de randen gesloten blijven en de verschillende lagen van je koekje straks niet gaan rijzen). Het deeg is goed voor 7 of 8 koekjes. Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier en zorg ervoor dat de zijkanten van de koekjes elkaar steeds raken. Smeer wat gesmolten boter over de koekjes en bak ze 15 minuten goudbruin. Smeer er nog wat meer boter over en serveer warm.

3. Maak de chorizojus: Smelt de boter in een middelgrote pan. Voeg de chorizo toe en bak deze knapperig, ongeveer 5 minuten. Haal de chorizo uit de pan met een open spatel en leg deze even weg. Voeg de bloem toe terwijl je ongeveer 5 minuten blijft roeren totdat deze bruin is. Voeg de melk en crème fraîche toe en zet het op een laag vuurtje. Blijf roeren totdat je een stevig geheel krijgt, ongeveer 6 minuten. Breng de jus op smaak met zout en peper en doe de chorizo weer in de pan. Hou het mengsel warm.

4. Voor het serveren: lepel de jus op de koekjes en strooi daar de kaas en koriander overheen.

Uit Reclaiming My Mexican Roots in a Pile of Buttery Biscuits