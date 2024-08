De engelachtige pop van MEYY gaat de Belgische muziekscene veroveren

Met haar producer en goede vriend L’étreinte releaste Brusselse zanger MEYY (19) onlangs haar eerst single ‘Angelic Lies’. Het is een fragiel nummer met R&B-, neo-soul- en popinvloeden. Op 5 December speelt ze op de VICE Party, naast Ashley Morgan en een aantal DJ collectives. Wij spraken met MEYY over haar eerste video, ingewikkelde relaties en hoe ze haar opleiding tot burgerlijk ingenieur combineert met haar muziek.



VICE: Hey MEYY. Is ‘Angelic Lies’ je eerste nummer?

MEYY: Niet echt. Mijn eerste liedje ooit schreef ik eigenlijk toen ik 14 was: een pianonummer. En mijn eerste song die ook ik ook echt op Soundcloud en Spotify heb gezet, was ‘Sun’. Die staat ook op mijn EP die in januari uitkomt. Maar ‘Angelic Lies’ leek me interessanter als single. Al de liedjes van mijn EP zijn al super oud, van tussen 2016 en 2018. Ook ‘Angelic Lies’ heb ik bijna twee jaar geleden geschreven. Het was ook in die tijd dat ik werd benaderd door een label voor een officiële release. Daarna was er een lange periode van discussie over wat er juist ging gebeuren, en. Dus besloot ik om even wachten tot alles duidelijk was.

“Ik dacht echt niet dat Stig de Block zou ingaan op mijn voorstel. Ik bedoel, hij heeft al met Bella Hadid gewerkt!”

De video voor ‘Angelic Lies’ werd geproducet door CZAR en geregisseerd door Stig de Block en Heleen de Clerq. Hoe heb je het klaargespeeld om met hen samen te werken?

I ask myself this every time: “Waarom wilden ze dat doen?” Ik vind Stig sowieso de meest getalenteerde fotograaf in België. Toen ik zijn foto’s had gezien, wist ik dat meteen dat ik met hem wou samenwerken. Maar ik had nog geen videoclip van hem gezien, dus ik ben dat gewoon gaan vragen. Ik ben gewoon letterlijk in zijn DMs geslided. Ik zei “je bent super getalenteerd, blablabla… Wil je dit aub doen?”. Maar ik dacht echt niet dat hij daarop zou ingaan. Ik bedoel, hij heeft al met Bella Hadid gewerkt!

Maar tegen al mijn verwachtingen in, ging hij akkoord en vroeg mij gewoon om hem te briefen. Daarna heeft hij super veel op zich genomen. Want het was voor hem ook zijn eerste videoclip. Hij wou het op zijn manier doen, volgens zijn keuzes en visie. Hij heeft er echt zijn schouders onder gezet. Net zoals alle andere mensen die hebben meegeholpen – veel mensen hebben zelfs onder hun budget gewerkt.

Ik vind het ook echt crazy dat CZAR geproduceerd heeft. Hij heeft iedereen gecontacteerd en super hard gewerkt. En het was ook toevallig dat we dan nog Heleen De Clerq zijn tegengekomen. Zij was ook excited om met Stig te werken.

“Ik zei eigenlijk gewoon: ‘do whatever you want dude’, en vervolgens bleken al onze ideeën supergoed met elkaar te linken.”

Hoeveel van jezelf zit er dan in de video?

Tijdens de eerste meeting met Stig vertelde ik hem hoe ik ‘Angelic Lies’ zag en wat de song voor mij betekende. Hij heeft daar dan een soort moodboard van gemaakt. Ik had hem ook een Tyler The Creator-clip doorgestuurd : A Boy Is A Gun. Ik zei eigenlijk gewoon: “do whatever you want dude”, en vervolgens bleken al onze ideeën supergoed met elkaar te linken. Ik was zo dankbaar dat iedereen hieraan wou meewerken. Ik vertrouwden hen, en het was eerder een art project dan gewoon een video.

Wat is het verhaal achter de video dan?

Er zijn elementen van liefde en plezier, van pijn en passie. Doorheen de video zie je die witte doeken, die symbool staan voor de emotionele bagage die ik draag van een voorbije relatie, en hoe ik de dirty laundry ophang. Ik ben super blij met de videoclip, omdat alles er goed in uitkomt.

“Die doeken in brand steken was eigenlijk niet gepland, maar alles gebeurde heel organisch volgens de flow van ideeën.”

In de laatste scène wordt het ineens donker en mistig, je laatste zin is: ‘When you tell me these angelic lies’. Had die scène een speciale betekenis?

Ja, in heel de clip zie je dingen in brand gestoken worden als symbool voor passie maar ook voor de relatie die kapot is gegaan. Ook de witte doeken die de hele tijd terugkomen staan op het einde in brand achter mij. Die doeken in brand steken was eigenlijk niet gepland, maar alles gebeurde heel organisch volgens de flow van ideeën. Ik ben daar dan ineens alleen, terwijl ik in de rest van de clip heel de tijd met Chris ben, de jongen met wie ik ben in de video. Het staat voor het einde van de relatie, en ik sta daar wel sterk in.

Chris Marcelo

Kende je Chris al voor de opnames van je video?

Chris Marcelo is een model die ik een beetje kende. Hij is supergezellig en professioneel. Toen we super intiem met elkaar moesten zijn, had ik zoiets van: “this is fucking awkward”. Ze zeiden tegen mij: “Kijk naar hem!” Hij is ook een supermooie jongen, en dat intimideerde mij echt wel. Ik keek naar zijn neus of zijn voorhoofd. Maar hij ging er wel superhard in mee.

“Ik wil de visuele ondersteuning van de andere songs op mijn EP nog verder uitwerken: die eerste clip maken was het leukste weekend van mijn leven.”

Wat heeft je dit nummer doen schrijven?

Lucas aka L’étreinte, met wie ik al vaker had samengewerkt, had die beat voor mij gemaakt. Ik was aan het studeren op het kantoor van mijn mama toen hij de beat doorstuurde. Toen heb ik meteen met mijn telefoon een freestyle opgenomen. Zo’n zestig à zeventig procent van die freestyle is in het uiteindelijke nummer beland; het ging super organisch. Die song is echt mijn baby, want het gebeurt niet vaak dat alles zo super goed en vlot gaat. Ik moest er niet te veel aan prutsen.

Inhoudelijk gaat het liedje over een relatie die ik twee jaar geleden had. We hadden allebei supersterke karakters, maar we waren super verliefd dus we wilden niet dat het stopte. We aanvaardden de slechte momenten van elkaar om de fijne momenten niet te verliezen. I was young and in love… Als ik daar nu over nadenk, besef ik dat het wel zijn sporen heeft achtergelaten.

Hoe was het om samen te werken met L’étreinte?

Lucas heeft vier van mijn zes songs geproduceerd. De eerste song waarop ik met hem werkte was “Common Love”, die staat ook op de EP die binnenkort uitkomt. We zijn goeie vrienden, we zijn samen begonnen. Hij is ook altijd mijn DJ als ik ga optreden. Hij is super getalenteerd.

Als hij mij een beat opstuurt, luister ik één keer en doe ik er een paar freestyles op met mijn micro en de GarageBand app. De melodie en lyrics zijn voor mij best makkelijk, maar het moeilijkste is om er vervolgens een structuur in te zetten.

“Door de week zit ik in nerd paradise burgerlijk ingenieur te studeren in Nederland, dat staat zo ver af van mijn leven in Brussel.”

Je EP komt uit in januari, wat ben je daarvoor nog van plan?

Ik wil de visuele ondersteuning van de andere songs op mijn EP nog verder uitwerken: die eerste clip maken was het leukste weekend van mijn leven. En daarna wil ik nog meer muziek schrijven om uiteindelijk een album te kunnen releasen.

Je bent nog jong: hoe ga je eigenlijk om met je muziekcarrière?

Ik studeer tegelijk nog burgerlijk ingenieur in Nederland. Door de week zit ik in nerd paradise, dat staat zo ver af van mijn leven in Brussel. Er is een super grote kloof tussen mijn studies en mijn muziek, die sinds een jaar een prioriteit is geworden voor mij. Ik wil super graag ver geraken met m’n muziek en daar geef ik ook alles voor, maar tegelijk probeer ik er niet te veel over na te denken, en niet te veel te luisteren naar de mooie praatjes van mensen. Maar als het dan allemaal toch gebeurt, is dat extra nice.

Waar zou je heel graag nog willen optreden?

In het Sportpaleis, maar eigenlijk vooral op festivals: de mainstage van Dour of Pukkelpop zou echt ongelofelijk zijn. Op een festival is alles zo anders, mensen zijn daar minstens drie dagen in dezelfde vibe, iedereen gaat zo goed mee. Ik heb altijd meer fun gehad op concerten op festivals.

Binnen een paar dagen speel je live op de VICE Party. Wat mogen we van je verwachten?

Ik ben super excited! We gaan een paar nieuwe liedjes brengen die niet op de EP staan. Iets dat meer up tempo is. En voor de rest: me goofing around with Lucas in the background, en nice vibes.

MEYY werd door FiftyFifty geselecteerd voor de VICE Party, waar ze op 5 december live zal optreden.

