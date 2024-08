Mi goreng zoals ze het in de gevangenis maken

Porties: 1

Voorbereiding:5 minuten

Totaal: 15 minuten

Benodigdheden

1 pakje instantnoedels in de smaak Mi goreng (te koop bij de toko)

1 blikje tonijn, kip, of sucuk (gedroogde worst)

pindakaas, naar smaak

eieren

zeezout, naar smaak

Recept

1. Vul je thermosfles voor ¾ met heet water.

2. Breek het pakje noedels in kleine stukken die in je thermos passen. Ik hou ervan om het pakje in vieren te verdelen , maar sommige mensen hebben hun noedels liever heel kort, of juist lang.

3. Chill ‘m voor 5-10 minuten; dat is meestal genoeg tijd om een potje te tafeltennissen of een potje poker te verliezen. Of kook een ei in de tussentijd, als je dat erbij wilt eten voor de ramen-vibe.

4. Laat het water weglopen, sommige gasten vinden het lekker om het soepig te eten en zij houden de bouillon in de thermos maar dat vind ik niks. Doe er gelijk een lepel pindakaas in en roer die door de noedels dat het samensmelt, dit is het eerste roermoment.

5. Doe er een blikje kip bij, dat is mijn persoonlijke favoriet. De sportfanaten kiezen meestal voor tonijn, en de moslims vinden het lekker met sucuk. Het hangt er vanaf waar je opgesloten zit en waar je van houdt, maar al deze combinaties hebben trouwe fans.

6. Doe het zakje kruidenpoeder van de mi goreng erbij en voeg ook een snufje zout toe. Roer het nog een keer samen en leeg de thermosfles op een bord.

