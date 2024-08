Miami is het wilde westen van de crypto

Foto door de auteur. Gelissa Ade (midden) omringd door leden van haar Miami Cryptocurrency Club.

Dit artikel verscheen eerder op VICE.com US .

Gelissa Ade mag een newbie in het cryptovaluta-spel zijn: de 25-jarige met lange dreadlocks en zachte stem vindt de grootste geldhype sinds de dotcom-bubbel in de late jaren negentig een gat in de markt. De vierdejaarsstudent aan Florida International University is de oprichter van de Miami Cryptocurrency Club, een informele groep die cryptohandelaren samenbrengt om hun kennis en geld te bundelen om Bitcoin, ethereum, ripple, of welke andere veelbelovende cryptovaluta dan ook te kopen.

“We zijn van plan om al ons kapitaal op een hoop te gooien en dit te verdubbelen door om beurten investeren,” vertelt Ade. “Cryptovaluta is iets waar ik meer vertrouwen in heb dan in aandelen.”



Ade is zich bewust van de bitcoin-terugslag en de instabiliteit van de koersen die cryptovaluta-eigen is.



“Mensen moeten echt eerst onderzoek doen en bereid zijn om een risico te nemen,” zegt ze. “Ik hoor wel eens dat mensen hun huizen en auto’s verkopen voor iets dat in de komende weken mogelijk weer alle waarde verliest, dat gaat natuurlijk veel te ver.”



Ade’s vriend en mede-cryptofan Ben Cooper hoopt dat de handel in cryptovaluta zijn inkomsten als fulltime Uberchauffeur gaat aanvullen. “De banen in Zuid-Florida zijn schaars,” zegt de 31-jarige. “Ik zie cryptovaluta als een hobby, maar dan wel een die zorgt voor wat financiële extra’s.”



Terwijl de waarde van Bitcoin vorig jaar tot grote hoogten steeg, waarschuwden financiële experts dat Bitcoin een bubbel is die elk moment uit elkaar kan spatten, waardoor de waarde van digitale munten zou kelderen. Een paar dagen na het gesprek met Ade en Cooper daalt de waarde van de 100 digitale munten op de lijst van CoinMarketCap. Dit naar aanleiding van een waarschuwing van de regering van Zuid-korea over een mogelijk toekomstig verbod van cryptovaluta-handel in hun land. Maar in Florida, waar ideeën voor snel geld uiteindelijk meestal om ponzifraude of het bedriegen van de regering draaien, is niemand verrast dat er ondanks alle waarschuwingen toch een bijzondere cryptovaluta-scène bloeit.



Ivan Martchev, adviseur bij beleggingsmaatschappij Navellier and Associates, denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Bitcoin en andere populaire cryptovaluta echt gaan crashen. “Zolang het nog een hype is stijgt de prijs omdat iedereen koopt, maar niemand verkoopt,” verklaart Martchev. “Maar er komt een moment waarop de prijzen drastisch zullen dalen. We hebben Bitcoin waarschijnlijk al zien pieken.”

Ondanks alle negatieve voorspellingen streven Ade en Cooper gewoon nog steeds cryptovaluta-rijkdom na. “Ik ben helemaal voor team crypto,” zegt Ade. “Hoewel ik nog niet veel heb uitgegegeven – honderd dollar – wil ik veel meer geld gaan investeren zodra ik meer inkomsten heb.”



Cooper heeft wat Ethereum en Litecoin gekocht en is op zoek naar Ripple en IOTA. “Bitcoin is een beetje zoals een T-Ford en cryptovaluta is de auto-industrie in zijn begindagen,” stelt hij. “Als je je in deze wereld gaat verdiepen, blijkt hij veel groter dan je denkt. Er komen elke dag cryptobedrijfjes bij. Zelfs Ghostface Killah van Wu-Tang Clanheeft er een. “

Het cryptoclubje van Ade en Cooper is een van de vele die sinds eind 2017 opkomen in Miami. Zo kan de Miami Blockchain Society, opgericht in november, zich al voorstaan op 121 leden, workshopsreeksen en een conferentie. Een maand later begon de World Blockchain Society, die nu 80 leden heeft. Onlangs heeft de organisatie zijn eerste bijeenkomst gehouden om de toekomst van cryptovaluta-mijnen te bespreken.



Cryptovaluta beginnen in Florida zelfs deel te worden van alledaagse transacties. Bitstop, een ontwerper van Bitcoin-geldautomaten uit Miami, laat weten dat er op meer dan 45 locaties in Florida automaten geïnstalleerd zijn en dat er daarnaast met Bitcoin een paar onroerend goed-deals zijn gemaakt. In augustus vorig jaar bood Bitcoin-investeerder Michael Komaransky zijn villa in South Miami aan voor 6,4 miljoen dollar – of het equivalent in Bitcoin. Sindsdien hebben verkopers van drie verschillende panden, waaronder een boerderij met zeven slaapkamers voor 14,8 miljoen dollar, gezegd dat ze bereid zijn Bitcoin als betaling te accepteren. Een vierde pand, een appartement met twee slaapkamers, is volgens The Real Deal verkocht voor bijna 18 Bitcoin, dat toen gelijk stond aan 275.000 dollar. Volgens de koper, een 32-jarige Bitcoin-handelaar die zich Ivan “Paychecks” Pacheco noemt, had hij daarmee de eer, de eerste onroerendgoedtransactie te hebben gedaan zonder cryptovaluta om te zetten in contanten.

“Door onze klanten de mogelijkheid te bieden te betalen met cryptovaluta gaat er een nieuwe wereld voor ze open,” zegt Pacheco’s makelaar, Carol Cassis. “We denken dat Bitcoin zal blijven en zal blijven groeien.” “We hebben de geschiedenis van huizen kopen herschreven,” voegt haar partner, makelaar Stephan Burke, toe. Ze zijn niet onder de indruk van de zwabberende waarde van Bitcoin. “Natuurlijk is Bitcoin een wispelturige valuta,” vertelt Burke me. “Maar dat geldt voor valuta over de hele wereld. Zijn we bezorgd? Niet echt.”

Het is niet bepaald Silicon Valley, maar Miami is toch een hub voor crypto aan het worden, zegt de Nederlandse handelaar Moe Levin. Hij woont in Miami en startte er de North American Bitcoin Conference. De conferentie, die naar verwachting 3.000 aanwezigen gaat aantrekken van meer dan 110 cryptovaluta-bedrijven en enkele van de grootste namen in de sector als Patrick Byrne, CEO van Overstock.com, en voorzitter en mede-oprichter van Flow, Matthew Roszak, heeft een toegangsprijs van maar liefst duizend dollar.



“Miami is het middelpunt van Noord en Zuid-Amerika,” zegt Levin. “Het is misschien geen financiële wereldstad als Londen of New York, maar wel een internationaal knooppunt voor mensen om elkaar te ontmoeten en ideeën te bespreken.”

Volgens Levin ontwikkelt Zuid-Florida specifieke plannen om winst te maken op de zwakke punten van buitenlandse valuta.

“Er zijn bedrijven die overboekingen in Zuid-Amerika aan het verbeteren zijn, bedrijven die banklozen aan het bankieren helpen en bedrijven die sociale omstandigheden willen verbeteren door technologie,” zegt hij, om vervolgens te verzanden in de vaag utopische verhalen waar cryptoliefhebbers allemaal van lijken te houden. “De cryptogemeenschap van Florida is nog steeds een van de meest actieve en inspirerende gemeenschappen ter wereld.”

Toch blijft financieel adviseur Martchev sceptisch over het idee dat cryptovaluta door hun groei uiteindelijk echte dollars, euro’s, peso’s, roebels en yen zouden vervangen. Dat er huizen mee worden gekocht vindt hij bespottelijk. “Iedereen die onroerend goed met Bitcoin laat betalen, laat zich meesleuren door de hype,” vindt hij. “Als de waarde van Bitcoin in de komende twee weken met 5.000 dollar daalt, denk ik niet dat deze mensen het nog als betaling accepteren.”

Meerdere nationale regeringen – en niet alleen rond Zuid-Korea – zullen waarschijnlijk binnenkort gaan proberen digitale valuta te reguleren. Kijk maar naar China’s recente overweging om Bitcoinmijnen in het land te stoppen, vlak na het verschijnen van Kibosh op haar beurzen.

“Ik denk dat geen enkele regering deze ongereguleerde waanzin toelaat om het wereldwijde financiële systeem te omzeilen,” zegt Marchev. “En ik kan me niet voorstellen dat dit alles ongereguleerd verder gaat.”

Maar Uberchauffeur Cooper laat zich niet tegenhouden door doemscenario’s van cryptohaters als Martchev. “Op kapitaalmarkten zijn altijd pieken en dalen,” zei hij. “Als de prijs van Bitcoin zou dalen naar 7.500 dollar, is dat het perfecte moment om ze te kopen, die dalen zijn goede momenten. Hetzelfde geldt voor alle cryptomunten die nu hot zijn.”

