Mick Jagger gebruikt Frans Bauer om onze cultuur met de grond gelijk te maken

Sinds ik schreef over een merkwaardig instagrambericht van Marco Borsato, maak ik me ernstig zorgen over het gedrag van muzikale grootheden op social media. Zeker nu Mick Jagger zichzelf compleet verliest in een chanson van medelegende Frans Bauer. Natuurlijk moeten wij, jonge mensen, de oudgedienden welkom heten op het platform – ze hebben immers meer betekend voor de wereld dan wij ooit zullen betekenen. Maar laten wij, jonge mensen, ook in godsnaam de verantwoordelijkheid nemen als ze extreem over de schreef gaan.

Want wat meneer Jagger hier doet is compleet de vloer aanvegen met de normen en waarden waarop ons prachtige land is gebouwd. Het is een gore, groene rochel in het gezicht van iedere liefhebber van het Nederlandse levenslied, verpakt als vriendschappelijke boodschap. De tweede zin van Heb Je Even Voor Mij is namelijk “maak wat tijd voor mij vrij”, en niet het simpelweg herhalen van de titel.

Mick, we stellen het allemaal zeer op prijs dat je jouw Nederlandse fans wil bedanken voor alle liefde, maar waag het niet nog een keer om dat te doen over de rug van ons monumentaal erfgoed. Kom je aan Frans, dan kom je aan ons.