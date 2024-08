Microdoseren van psychedelica zou mensen met ADHD kunnen helpen

Goed nieuws voor iedereen die ADHD heeft en liever geen Ritalin neemt: paddo’s zouden hulp kunnen bieden.

Psychedelica worden al een tijdje bestudeerd vanwege hun potentieel als behandelmiddel bij geestelijke gezondheidsaandoeningen. In het VK verschijnen zelfs al de eerste, door de NHS bevoegde behandelklinieken die werken met psychedelica, wat veelbelovend is voor de behandeling van aandoeningen als depressie, angst- en dwangstoornissen. Nu suggereert nieuw onderzoek in Frontiers in Psychiatry dat het microdoseren van psychedelica als lsd of paddo’s bevorderlijk kan zijn voor de mindfulness van volwassenen met ADHD.

Mindfulness wordt gedefinieerd als het vermogen om aanwezig te zijn en aandacht te schenken aan datgene wat je op dat moment ervaart, zoals je kunnen focussen op de sensatie van water als je aan het douchen bent. (Als je ADHD hebt, herken je misschien wel de akelige realisatie dat je brein volledig is leeggelopen onder de douchekop, en je niet meer weet of je nou al shampoo in je haar hebt gedaan of niet.)

Zo’n 2,6 miljoen mensen in het VK hebben ADHD, en hebben dus te maken met symptomen zoals moeite met focussen en impulsiviteit. Dat kan invloed hebben op werk, relaties en zelfs sekslevens. Mensen met ADHD scoren meestal lager in de mindfulness-eigenschap, maar de impact van microdoseren op deze mensen is tot dusver nog niet grondig onderzocht.

De onderzoekers keken naar 233 mensen met ADHD of ADHD-achtige symptomen die al van plan waren om te gaan microdoseren, en verzamelden hun data twee weken en vier weken na aanvang van het onderzoek. “We hebben in alle aspecten van mindfulness verbeteringen gezien na vier weken van microdoseren,” zegt Eline C. H. M. Haijen, auteur van het onderzoek. “Hun algemene mindfulness-score was na vier weken vergelijkbaar met de gemiddelde mindfulness-scores van steekproeven onder de algemene bevolking.”

Het moet ook gezegd worden dat goedgekeurde medicatie voor ADHD, zoals Adderall en Ritalin, bewezen erg effectief is bij de behandeling van symptomen. Maar het aanhoudende voorraadtekort en het feit dat ADHD wordt ondergediagnosticeerd bij vrouwen zorgt dat niet iedereen die effectieve behandeling even makkelijk kan krijgen. Het is dus geen verrassing dat veel mensen zich nu tot psychedelica richten.

Het is hoe dan ook een veelbelovend resultaat voor mensen die last hebben van ADHD-symptomen, en weer een toevoeging aan de groeiende lijst van aandoeningen die mogelijk met psychedelica behandeld kunnen worden. Ga zo door, paddo’s.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.