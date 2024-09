Microscopische inktdruppels zien eruit als oerknallen in petrischaaltjes

Eerder zagen we hoe microscopische, eencellige stralendiertjes minerale skeletten met complexe patronen achterlaten op de zeebodem. In Radiolarians, de nieuwste video van Roman De Giuli, zien we soortgelijke organische patronen, maar dan van inkt. Een ingezoomde inktvlek valt uit elkaar in duizenden microscopische stipjes die zich met een soort oerknal verspreiden tot ze langzamerhand verdwijnen in een zwarte leegte.

De Giuli ontdekte zijn ‘organische patronenmachine’ per ongeluk. Meestal heeft hij geen concreet plan wanneer hij werkt met vloeistoffen en kleuren voor macrovideoprojecten. Het is een proces van vallen en opstaan, waarvan hij hoopt er uiteindelijk iets visueel en conceptueel interessants uitkomt. In dit geval kwam zijn eureka-moment aan het einde van een lange avond experimenteren.

“Ik was aan het knoeien in een petrischaal. Als laatste ingrediënt liet ik met een pipet een druppel inkt vallen. Ik zag het verspreiden vanuit het midden tot aan de rand van de petrischaal, voordat het snel weer samentrok en oploste in duizenden microscopische stipjes,” legt De Giuli uit.

Terwijl de vloeistoffen in beweging waren, ontdekte De Giuli ook dat de complexe patronen in elkaar gingen overvloeien. Hoewel het hem in eerste instantie niet lukte om het effect te reproduceren, ontdekte hij na een beetje experimenteren dat het mooiste resultaat ontstond met een combinatie van koolzaadolie, speciale inkt en alcohol. Het was echter moeilijk om de kleuren en patronen op video vast te leggen, aangezien de stipjes na de chemische reactie meteen in de olie oploste. De camera kon hier niet snel genoeg op scherpstellen. Na heel veel pogingen en verschillende methodes uitproberen, heeft hij uiteindelijk toch genoeg beeld verzameld voor een video. Hieronder kun je ‘m bekijken.

